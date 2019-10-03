Экономика

Выделение бюджетных кредитов российским регионам посчитали бесполезным

В возобновлении предоставления бюджетных кредитов регионам нет необходимости. Такое мнение высказал министр финансов России Антон Силуанов, его слова приводит РИА Новости. Он напомнил, что несколько лет назад они служили в качестве антикризисных мер поддержки.

Так глава Минфина ответил на предложение сенаторов возобновить замещение банковских кредитов регионов бюджетными, пишет «Лента.ру».

«Говорить о масштабном возобновлении бюджетного кредитования я бы сейчас не стал», - объявил он во время выступления в Совете Федерации. По словам министра, с точки зрения долга ситуация у регионов не критическая, а, наоборот, выправляется.

В середине сентября Силуанов объявил, что в 2020 году Российская экономика вырастет. «По следующему году у нас целевой показатель два процента, он не меняется», - заключил он и отметил, что проект бюджета на будущий год рассчитан из сценария роста ВВП на 1,7 процента.