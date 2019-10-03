Экономика

Делегация Псковской области принимает участие в агропромышленной выставке «Золотая осень»

Делегация Псковской области принимает участие в 21-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, мероприятие, приуроченное к празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, проходит в Москве, на территории ВДНХ.

«Со следующего года стартует новая государственная программа, по которой мы продолжаем строить жильё, дороги, подводить газ, воду, благоустраивать сельские территории - стараться делать все, чтобы на селе жить было не менее комфортно, чем в городе. Хотя это и требует больших затрат и серьезных усилий. Мы, безусловно, будем оказывать поддержку АПК и дальше. Тем более, что нам предстоит ещё многое сделать, чтобы сельское хозяйство в нашей стране стало высокотехнологичным, продуктивным и, конечно, конкурентоспособным», - отметил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, выступая на торжественной церемонии открытия.

Псковскую область на выставке представляют председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов, специалисты ведомства. По традиции на главную агропромышленную выставку станы приехали и лучшие передовики производств: операторы машинного доения, трактористы, механики и агрономы.

Члены псковской делегации примут активное участие в деловой программе. В частности, посетят Первый международный агропромышленный форум, посвященный обсуждению перспектив развития глобального рынка продовольствия, производства экологически чистой и органической продукции, стратегии развития отечественного сельского хозяйства. А также станут участниками целого ряда круглых столов, посвященных программе развития сельских территорий, применению технологий цифровой экономики в сфере сельского хозяйства.

В этом году в работе форума принимают участие свыше 1,5 тысяч предприятий из 50 субъектов Федерации и 17 зарубежных стран. Общая площадь экспозиции - более 26,5 тысяч кв метров. В рамках экспозиции регионов России демонстрируются крупные инвестиционные и организационно-управленческие проекты, достижения в селекционно-генетической сфере, инновационные решения в АПК, проекты развития сельских территорий и кооперации.

Напомним, что «Золотая осень» является самым крупным отечественным аграрным форумом и проводится в целях демонстрации новой сельскохозяйственной техники, ресурсосберегающих технологий, установления взаимовыгодных контактов, насыщения рынка отечественной сельскохозяйственной продукцией, расширения торговых и кооперационных связей между субъектами Федерации и зарубежными странами, повышения инвестиционной привлекательности российского агропромышленного комплекса. Традиционно на выставке представлены основные достижения агропромышленного комплекса России и приоритетные направления его дальнейшего развития.

Организатором выставки выступает министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Российской Федерации