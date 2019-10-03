Экономика

Россиянам придется платить еще больше: что подорожает в 2020 году

В конце лета-начале осени 2019 года в России впервые за два года зафиксировали недельные дефляции. Это означает, что общий уровень цен на товары и услуги в стране снизился. Но производители и эксперты уверяют: в ближайшие полгода цены неизбежно поднимутся. И практически на все. Портал «Секрет фирмы» разобрался, какие товары и продукты для россиян скоро будут стоить больше и почему.

Продукты

Эксперты Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) предсказали повышение цен на продукты питания на 3,5% к концу 2019 года.

Больше всего прибавят в цене яйца, мясо птицы и сахар.

В 2019 году Росстат уже зафиксировал резкий рост цен на хлеб. За первые семь месяцев 2019 года стоимость хлебобулочных изделий выросла в среднем на 7,7%, а чёрного хлеба - на все 9,6%. Причиной стало подорожание муки, особенно ржаной.

Кроме того, зафиксировано подорожание крупы и бобовых сразу на 14,8%. Это самый заметный рост в стране за последнее время. Теперь эксперты ожидают подорожания гречневой крупы, которое может произойти из-за сокращения посевов гречихи.

В целом, за первые восемь месяцев 2019 года продукты подорожали на 1,7%. При этом эксперты прогнозируют, что к новому году цены на некоторые сезонные товары традиционно вырастут.

Сладкоежкам придется несладко

Россиян ждет еще один «удар». Из-за повышения до 20% НДС на пальмовое масло подорожают сладости, детское питание и молочные продукты, в которые входит этот продукт. Уже в течение полугода на рынке ожидают рост цен на шоколад и печенье до 5−7%.

Приготовиться к растущим тратам стоит также любителям соков и газировки. Это связано с тем, что на сокосодержащие напитки хотят ввести новый налог. Из-за этого цены на напитки могут вырасти на 9%.

Молоко

В конце сентября эксперты спрогнозировали, что цены на молочку могут вырасти 10% из-за введения с 1 ноября электронной ветеринарной сертификации.

По мнению аналитиков, новая система маркировки заставит торговые сети использовать одновременно две системы учета. Это может повлечь дополнительные издержки.

Однако представители сетей заверили, что будут сдерживать цены на социально значимые товары, а в Минпромторге заявили, что никакой «двойной маркировки» готовой молочной продукции на самом деле не будет.

Рыба

С начала 2019 года в России стремительно подорожал лосось. Оптовые цены на красную рыбу взлетели почти на треть. С большой вероятностью это скажется и на рознице. Прибавила в стоимости и красная икра. Причина подорожания - снижение улова на Дальнем Востоке на 30%. Кроме того, цены на красную икру могут вырасти на 25−30% к концу года.

Вино, водка и коньяк

В середине сентября Россия первой в мире ввела акциз на виноград, который начнёт действовать с 1 января 2020 года. Параллельно с этим вырастут акцизы на вино: на тихие вина они поднимутся с 18 до 31 рубля за литр, на игристые - с 36 до 40 рублей за литр. Ставка на виноград составит 30 рублей за тонну. Эксперты отметили, что это точно приведёт к росту розничных цен как на российское, так и на импортное вино на 5−10%. При этом литр вина может подорожать в среднем на 40 рублей.

Также власти планируют с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за 0,5 литра, а на коньяк - до 420−430 рублей за бутылку. Во всём виноват выросший акциз на чистый спирт, а также рост цен на пшеницу и стекло.

Билеты на поезд и самолет

В начале сентября Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предупредила, что к концу 2019 года билеты на самолеты подорожают на 9−10%. На рост цен повлияют растущая стоимость авиакеросина и неэффективный механизм компенсации издержек авиаперевозчикам. Последний раз билеты выросли в цене на 2% в начале августа.

Россиянам придется заплатить больше и за билеты на поезда: тарифы на места в люкс, СВ и купе проиндексируют на 3,5% к уровню 2019 года.

Про плацкарт в РЖД тактично умолчали, хотя только летом цены на билеты повышались на 65−100%.

Автомобили

Дилерские центры рекомендовали россиянам не откладывать покупку автомобилей. С 1 января цены на машины могут вырасти из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор.

При этом дилеры решили немного сдержать цены и не поднимать их до конца года, поскольку рынок легковых автомобилей в России и без того стагнирует: за январь-август продажи снизились на 2,3%.

Российскому авторынку уже не первый месяц предсказывают падение. Не спасают его даже миллиарды господдержки.

Электронные сигареты

С 1 января 2020 года подакцизными станут все электронные сигареты и вейпы, а также жидкости для них. Акциз составит 50 рублей за штуку. Нововведения неизбежно отразятся на цене устройств. Акциз на жидкость при этом составит 13 рублей за 1 мл.

Шанс на удешевление

По последним данным Росстата, в 2018 году средние цены на продукты питания выросли на 4,7%, тогда как инфляция по итогам года составила 4,3%.

Лидерами по темпам роста цен стали пшено (на 73,6%) и капуста (на 72,8%), у которых динамика превысила общий уровень инфляции в 17 раз.

В тройку самых подорожавших товаров 2018 года вошло также газомоторное топливо (на 30,8%). А вот лидером по темпам снижения цен оказалась гречка, подешевевшая на 15,8%.

Удешевление ожидает лишь некоторые сезонные овощи (тыква, капуста), а также ягоды и фрукты, на которые НДС снизили до 10%.

Антон Иванов