Экономика

Бизнес выступил против ограничений для самозанятых в России

Допускать к режиму для самозанятых только граждан конкретных профессий категорически неприемлемо. С таким заявлением «Опора России» обратилась к первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову.

По мнению представителей бизнеса, такой шаг поставит под угрозу срыва выполнение целей нацпроекта по малому бизнесу, который предусматривает рост численности самозанятых до 2,4 млн человек.

При обсуждении законопроекта о самозанятых гарантировалась неизменность условий эксперимента на протяжении 10 лет, после чего многие граждане поверили этому и перешли в правовое поле, напомнил Силуанову глава «Опоры России» Александр Калинин (их переписка есть у «Известий»).

Бизнес-объединение «Деловая Россия» поддержало предложение Калинина. Член генсовета организации Алексей Рябинин заявил «Известиям», что любые ограничения для самозанятых снизят популярность этого инструмента для тех, кто хотел бы им воспользоваться.

Ранее Силуанов предложил закрепить возможность регистрироваться самозанятыми лишь за гражданами определенных профессий. Он мотивировал это злоупотреблениями предприятий, которые нанимают сотрудников, использующих специальный налоговый режим.

«Известия» попросили ФНС уточнить, каков масштаб проблемы, заявленной министром финансов. Там признали, что нарушения действительно есть, но они носят единичный характер.

На фоне предложения Минэкономразвития увеличить налоги для малого и среднего предпринимательства меры поддержки бизнеса могут превратиться в меры его уничтожения, заявили эксперты.