Экономика

Потребление электроэнергии в Псковской области в сентябре увеличилось на 4,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» Региональное диспетчерское управление энергосистем Новгородской и Псковской областей (Новгородское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Псковской области в сентябре 2019 года составило 170,0 млн кВт*ч, что на 4,3 % больше объема потребления сентября 2018 года. Это в основном связано с более низкой температурой наружного воздуха. Температура наружного воздуха по энергосистеме Псковской области в сентябре 2019 года составила 11,0°С, что на 2,7°С ниже температуры сентября 2018 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в филиале АО «Системный оператор Единой энергетической системы».

Выработка электроэнергии электростанциями энергосистемы Псковской области в сентябре 2019 года составила 39,1 млн кВт*ч, что на 38,2 % меньше, чем в сентябре 2018 года. Уменьшение выработки связано с уменьшением выработки Псковской ГРЭС на 39,2 %.

Потребление электроэнергии в январе – сентябре 2019 года составило 1619,3 млн кВт*ч, что на 0,1 % меньше объема потребления за аналогичный период 2018 года.

Электростанции энергосистемы Псковской области с января по сентябрь 2019 года выработали 168,9 млн кВт*ч электроэнергии, что на 47,0 % больше выработки за аналогичный период 2018 года.

Прием электроэнергии в энергосистему Псковской области по межсистемным линиям электропередачи за январь – сентябрь 2019 года составил 1450,4 млн кВт*ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 839,0 млн кВт*ч. В сентябре этот показатель составил 130,9 млн кВт*ч, в том числе по межгосударственным линиям передано 65,1 млн кВт*ч.