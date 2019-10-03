Экономика

Эксперты предупредили о возможном ужесточении выдачи кредитов бизнесу

За последние пять лет процедуры банкротства компаний в 63-68% дел заканчивались не в пользу кредиторов, следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».

За девять месяцев 2019-го обанкротившиеся предприятия выплатили лишь 85 млрд рублей долгов из 1,8 трлн.

В целом, по данным «Федресурса», по итогам января-сентября 2019 года банкротами признаны 9127 российских компаний, что на 5,7% меньше прошлогоднего показателя.

Значительная часть компаний изначально создавалась с минимальным капиталом. Есть и организации, которые намеренно выводят активы, зная о предстоящем крахе, рассказал руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.

В ФНС «Известиям» ранее заявляли, что у действующего законодательства есть ряд недостатков, позволяющих уклоняться от погашения задолженности.

Эксперты отметили: тот факт, что организации в сложной ситуации не способны расплатиться по своим счетам, может означать ужесточение выдачи кредитов бизнесу.

Таким образом, добросовестному человеку, который захочет открыть свое дело, будет затруднительно взять займ из-за того, что его коллеги испортили отношения с кредиторами.

В этой связи кредиторам следует более осмотрительно подходить к выбору контрагентов, ускорить процедуру возбуждения дела о банкротстве и не выдавать компаниям деньги без залогов.