Экономика

В четверг псковичей приглашают на дегустацию йогуртов и сыров «Прасковья Молочкова»

В ближайший четверг, 17 октября, в ТЦ «Империал» пройдет дегустация йогуртов и сыров «Прасковья Молочкова».

Для покупателей ТЦ будет представлен полный ассортимент полезных и качественных молочных продуктов. В частности, вы сможете сами оценить нежный незабываемый вкус йогуртов: персик, чернослив-злаки, клубника, вишня, лесные ягоды, классический.

Вы попробуете очаровательные и аппетитные мягкие сыры от «Прасковьи Молочковой»: с зеленью, пряный, классический, острый и с паприкой.

Как тут не влюбиться?

Дегустация пройдет 17 октября с 15.00 до 19.00.

Адрес: ул. Коммунальная ул., 41

Не упустите возможность попробовать вкусные молочные продукты! Ждем вас завтра в ГМ «Империал»!