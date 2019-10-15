Экономика

Скидки на молоко и сметану «Прасковья Молочкова» объявил «Магнит»

В магазинах федеральной сети «Магнит» Псковской и Новгородской областей стартовали скидки на молочную продукцию «Прасковья Молочкова».

В течение недели с 15 по 22 октября покупатели могут приобрести сметану 15%-ной жирности со скидкой 12% (упаковка - стакан 400 г). Новая цена - 51,90 рублей (прежняя стоимость - 59,00 рублей).

Также покупатели могут воспользоваться скидкой на молоко «Прасковья Молочкова» 2,5%-ной жирности (упаковка - бутылка ПЭТ). Эконом-цена с 15 по 22 октября - 46,90 рублей (прежняя стоимость 54,00 рубля).

Экономить вкусно с «Прасковьей Молочковой»!