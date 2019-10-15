Экономика

Минэк призвал не ограничивать виды деятельности работающих на себя

Минэкономразвития выступило категорически против сокращения списка профессий для самозанятых, инициативу ранее предложил Минфин. Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минэка, настоящий закон о работающих на себя уже содержит ряд исключений и нововведения поставят в неудобное положение уже зарегистрированных самозанятых.

В Минэкономразвития отмечают, что в случае введения новых барьеров придется решать судьбу самозанятых, чьи профессии не попадут в список разрешенных. Кроме того, требование указывать вид деятельности при регистрации в приложении «Мой налог» повлечет за собой проверки, а закон о контроле и надзоре на самозанятых не распространяется.

Ранее «Известия» сообщали, что инициативу Минфина осуждают и представители бизнеса. Так, предпринимательские объединения «Опора России» и «Деловая Россия» считают, что любые ограничения для самозанятых снизят популярность этого инструмента для тех, кто хотел бы им воспользоваться, и поставят под угрозу срыва выполнение целей нацпроекта по малому предпринимательству.

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что очередные запреты могут подорвать доверие граждан к государству.