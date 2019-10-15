Экономика

Псковичи оценили новый магазин «Деревня Соловьи» на Текстильной. ВИДЕО

«От поля до прилавка» - такого принципа придерживается компания «ПсковАгроИнвест». Во всех магазинах этой сети представлена свежая продукция собственного производства.

У этой торговой марки есть фанаты, готовые ездить в соседние районы города за любимыми продуктами. Теперь жители Запсковья могут приобрести продукцию «Деревни Соловьи» в своем районе на улице Текстильной, 1б.

Единственное отличие этого магазина от других этой торговой марки в том, что в магазине на Текстильной установлена стойка самообслуживания. Удобство этого нововведения псковичи уже оценили.