Около 30 млн рублей рассчитывает дополнительно привлечь Псковская область на микрофинансовую деятельность предприятий

Около 30 млн рублей рассчитывает дополнительно привлечь из федерального бюджета Псковская область на микрофинансовую деятельность. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев, рассказывая реализации в регионе нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Основная задача, по словам гостя студии, - увеличить число занятых в малом и среднем предпринимательстве к концу 2024 года до 91 тыс. человек. На данный момент этот показатель составляет около 67 тысяч. Эту задачу Андрей Михеев считает «подъемной».
Также председатель комитета рассказал, что в этом году Псковская область получила на микрофинансовую деятельность предприятий малого и среднего бизнеса порядка 90 млн рублей. «Эти средства дошли до конкретных получателей. Порядка 40 реальных предпринимателей получили микрофинансирование, которое пошло на покупку оборудования и техники и на пополнение оборотных средств», - пояснил гость студии.
«Рассчитываем до конца года сверх суммы, которую мы получили, еще около 30 млн рублей привлечь из федерального бюджета на микрофинансовую деятельность», - добавил он.
Кроме того, Андрей Михеев напомнил, что в рамках профильного нацпроекта в Псковской области активно реализуется первая очередь проекта по технопарку «Электрополис».
«На совещании в Минэкономразвития отметили хороший темп Псковской области по реализации этого проекта, претензий со стороны федеральных структур высказано не было», - заключил гость студии.