Экономика

Треть миллиарда рублей сэкономили заказчики Псковской области на госзакупках

Экономия бюджетных средств при реализации государственных закупок за 9 месяцев этого года в Псковской области составила 340 млн рублей. При этом более 227 млн рублей сэкономлено на централизованных закупках, проведенных Комитетом по закупкам Псковской области.

Основным способом определения поставщика стал электронный аукцион. Этим способом реализовано 98% всех закупок. Как отметили в комитете по закупкам, электронный аукцион - один из самых открытых и конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).