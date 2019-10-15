Экономика

Предприниматели из России, Финляндии, Италии и США прибыли в Псковскую область с бизнес-миссией

В Псковскую область в среду, 16 октября, прибыла бизнес-миссия российских и зарубежных предпринимателей, представляющих ассоциацию индустриальных парков РФ, торговые палаты, ассоциацию регионального развития, американскую и финско-Российскую торговые палаты. Делегация состоит из 20 участников - представителей бизнес-сообщества России, Италии, Финляндии и США, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

За три дня пребывания в регионе делегация встретится с представителями власти региона, чтобы обсудить особенности инвестиционного климата, ознакомится с перспективами развития промышленности на территории области. Участники бизнес-миссии посетят ОЭЗ «Моглино», побывают на предприятиях действующих резидентов («Сибирский гостинец», «Нор-Маали») и рассмотрят проекты перспективных участников.

Представители российского и зарубежного бизнес-сообщества также посетят предприятия по производству электротехнической («Зенча-Псков»), проводниковой («Экокабель») продукции, систем безопасности («ПЭРКО») и многих других.

Организаторами делового тура стали администрация Псковской области, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино», агентство инвестиционного развития Псковской области, ассоциация индустриальных парков России. Партнерами визита стали американская и финско-Российская торговые палаты.