Экономика

В России начали продвигать отечественное виноделие

В Госдуму внесли законопроект о развитии российского виноделия, который охватит все аспекты дела - от правил изготовления вина до введения системы господдержки его отечественных производителей, пишут «Известия».

Среди новшеств в проекте оказалось понятие «вино России» - это продукция произведенная полностью из отечественного винограда. Также авторы предложили обязать производителей верно указывать названия продукции и не путать «вино» и «виносодержащие напитки» с добавлением подсластителей и прочих ингредиентов.

Несмотря на то, что проект прошел два первых чтения, его отклонили на последнем этапе, поскольку он поставил под вопрос дальнейшее развитие отрасли в стране.

Депутаты обратили внимание, что в документе не было предусмотрено точное определение алкогольной продукции и ее видов, включая и вино. Все термины, которые содержал проект, не позволяли отличить настоящий и качественный продукт от подделки.

Выяснилось, что к разработке документа не привлекали ни экспертное сообщество, ни самих изготовителей напитков. Поэтому документ направлен на доработку, чтобы в дальнейшем разрешить вопрос с высоким оборотом суррогата на российском рынке.