Экономика

Международной бизнес-миссии представили промышленный потенциал Псковской области

Встреча представителей органов исполнительной власти и предприятий региона с участниками международной бизнес-миссии прошла в администрации Псковской области в четверг, 17 октября. Ее главной целью стала презентация промышленного потенциала региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова гостей поприветствовал председатель регионального комитета по экономической политики и инвестиционному развитию Андрей Михеев. «Администрация Псковской области и лично губернатор Михаил Ведерников большое внимание уделяют вопросам сотрудничества с другими регионами и странами, обмену опытом и лучшими практиками. Мы всегда рады рассказать, какие возможности есть в Псковской области для развития бизнеса, создания новых производств и привлечения партнеров», — отметил он.

Во время презентации председатель комитета по экономической политике и инвестиционному развитию рассказал представителям бизнес-сообщества о выгодном географическом положении региона, его транспортной доступности, реализации крупных инфраструктурных проектов, подготовке кадров в высших и средних профессиональных учебных заведениях. Андрей Михеев акцентировал внимание, что в регионе делается упор на сохранение молодых кадров. Он также подчеркнул наличие свободных земельных ресурсов, в том числе и для ведения сельского хозяйства, возможность международной кооперации и объединения в кластеры, а также развитую инфраструктуру для бизнеса.

Также была предоставлена подробная информация о работе предприятий (согласно статистике на территории Псковской области на зарегистрировано более 15 тыс организаций) и основные направления их работы. Отдельно участникам встречи был представлен электротехнической кластер Псковской области, в который входят 19 промышленных предприятий. На них трудятся около 5 тыс псковичей, ежегодный объем выпускаемой продукции оценивается в 16 млрд рублей.

«Если есть новые идеи, то мы всегда готовы их обсудить. Добро пожаловать в Псковскую область», — подытожил свое выступление Андрей Михеев.

В ответном слове директор по развитию Ассоциации индустриальных парков России Максим Поздников поблагодарил администрацию Псковской области за приглашение. «Мы продолжаем знакомиться с промышленной, деловой и культурно-исторической составляющей субъекта РФ. Псковская область попала в десятку регионов с высоким потенциалом развития, у вас появился куратор в лице главы Минпромторга, и, уверен, в ближайшие годы вас ждут большие достижения. Мы в свою очередь будем оказывать методическую поддержку в вопросе создания индустриальных парков. Коллеги из других регионов и ваш опыт с удовольствием перенимают, а также сами с удовольствием поделятся своими наработками», — отметил Максим Поздников.

После проведения презентаций представители бизнес-миссии задали интересующие вопросы, которые касались взаимодействия Псковской области с приграничными государствами, а также особенностей развития особой экономической зоны «Моглино».

«Прибытие бизнес-миссии в Псковскую область — первый шаг к налаживанию деловых связей. Мы обязательно проанализируем итоги визита делегации, узнаем, есть ли интерес к сотрудничеству. С каждым участником будем работать адресно и предпринимать шаги к дальнейшему сотрудничеству», — подытожил Андрей Михеев.

Напомним, представители российских и зарубежных предпринимателей, представляющих Ассоциацию индустриальных парков РФ, торговые палаты и Ассоциацию регионального развития, прибыли в Псковскую область накануне. Их визит продлится до 18 октября. Организаторы делового тура -Администрация Псковской области, ОЭЗ «Моглино», Агентство инвестиционного развития Псковской области и Ассоциация индустриальных парков России.