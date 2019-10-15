Экономика

Калининградские власти хотят субсидировать полеты в Псков

В проект бюджета Калининградской области включены расходы на субсидирование авиакомпаниям перелетов в другие российские субъекты. Как пишет портал «Новый Калининград», предполагается, что субсидируемые рейсы свяжут Калининград с Псковом и Самарой.

Источник: Виталий Невар, «Новый Калининград»

Речь идет о сумме в размере 26,2 миллиона руб. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2020 год, внесенному региональными властями в областную Думу.

«Возмещения части затрат организациям воздушного транспорта на осуществление воздушных перевозок пассажиров между Калининградской областью и другими субъектами Российской Федерации на 2020 год - 26 200 тысяч рублей», - говорится в пояснительной записке.