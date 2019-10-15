Экономика

Ростехнадзор и системный оператор обсудили меры по обеспечению надежного функционирования Объединенной энергосистемы Северо-Запада

16 октября в Филиале АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) состоялась рабочая встреча руководства ОДУ Северо-Запада с руководителем Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Константином Давыдовым и начальником отдела по государственному энергетическому надзору Сергеем Синицыным.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, в мероприятии приняли участие генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада Сергей Шишкин, заместитель генерального директора Евгений Сиротенко и директор по техническому контроллингу Алексей Репьев.

Стороны обсудили меры по обеспечению надежного функционирования объединенной и региональной энергосистем в предстоящий период осенне-зимнего максимума нагрузок, существующие тенденции в работе с регуляторами отрасли и субъектами электроэнергетики, повышение эффективности взаимодействия при расследовании причин аварий и организации ввода в эксплуатацию новых и реконструированных энергообъектов.

Сергей Шишкин и Евгений Сиротенко ознакомили главу ведомства с применяемыми современными технологиями оперативно-диспетчерского управления. Они отметили, что Системный оператор особое внимание уделяет реализации проектов цифровизации, одним из эффектов которой, в частности, становится существенное сокращение сроков вывода оборудования в ремонт и последующего его включения в работу.

Так, в Санкт-Петербурге успешно реализован проект дистанционного управления оборудованием подстанций 330 кВ с применением автоматизированных программ переключений. Система используется в ОДУ Северо-Запада, Ленинградском РДУ и центре управления сетями Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» — Ленинградское предприятие магистральных электрических сетей для управления оборудованием ПС 330 кВ Василеостровская, ПС 330 кВ Завод Ильич и ПС 220 кВ Проспект Испытателей.

В ближайшее время в ОЭС Северо-Запада аналогичные проекты будут реализованы на ПС 330 кВ Центральная, Ржевская и Волхов-Северная в Санкт-Петербурге, ПС 110 кВ Береговая в энергосистеме Калининградской области, подстанциях 110 кВ Завеличье и Псков в энергосистеме Псковской области.

В Музее ОДУ Северо-Запада Константину Давыдову рассказали об истории создания оперативно-диспетчерского управления в энергетике. По окончании визита он дал высокую оценку работе филиала Системного оператора по обеспечению надежного функционирования ОЭС Северо-Запала и оставил запись в книге почетных гостей.