Экономика

Михаил Ведерников: ТПП Псковской области неоднократно доказала статус отстаивающей интересы бизнеса площадки

В ходе III съезда союза «Торгово-промышленная палата Псковской области», приуроченного к ее 25-летию председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев зачитал приветственный адрес от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Торгово-промышленная палата – это важнейшая организация страны в деле развития отечественных рынков и укрепления народного хозяйства России. Торгово-промышленная палата Псковской области неоднократно доказывала свой статус - площадки, отстаивающей интересы предпринимателей и помогающей настраивать диалог бизнеса и власти», - говорится в приветственном адресе главы региона.

Андрей Михеев напомнил, что в Псковской области сегодня, 18 октября, находится с рабочим визитом министр промышленности Денис Мантуров, который является куратором региона и отметил, что это важное событие, в том числе, и для предпринимателей и промышленников. В частности, он упомянул, что с министром точечно обсуждались как меры поддержки по конкретным предприятиям, так и в целом деловых кругов.

«Надеюсь, это работа продолжится непосредственно с вашим участием», - обратился Андрей Михеев к участникам съезда, членам ТПП региона.