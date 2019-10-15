Экономика

Александр Козловский: Псковское региональное отделение РСПП и Торгово-промышленную палату региона связывают теплые дружеские отношения

Депутат Государственной Думы РФ, руководитель регионального отделения РСПП Александр Козловский назвал Торгово-промышленную палату Псковской области одной из самых успешных и эффективных в системе ТПП России. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил в поздравительной речи на III съезде ТПП региона, приуроченном к ее 25-летию.

«Вы вносите весомый вклад в обеспечение роста предпринимательской активности, защищаете интересы предпринимательского сообщества. И, что особо важно, способствуете расширению взаимовыгодных контактов с иностранными партнерами», - подчеркнул он.

Александр Козловский отметил, что Торгово-промышленная палата всегда играла особую роль в его жизни. Он напомнил, что одним из ее основателей был Валентин Каленский. «В начале моего пути на общественной и политической работе именно он был моим помощником и наставником», - добавил Александр Козловский.

Президента ТПП Псковской области Владимира Зубова депутат Госдумы назвал не просто соратником на поприще защиты интересов предпринимателей и промышленников, но и своим единомышленником и другом.

«Дружеские отношения связывают Псковское региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленную палату Псковской области. Мы взаимодействуем по всем вопросам укрепления позиций псковского бизнеса, организации совместной работы органов государственной, муниципальной власти и предпринимательства. Вместе мы также работаем над важными законопроектами», - заявил депутат.

«Поздравляю весь коллектив ТПП Псковской области с 25-летием со дня основания! Каждый из вас вносит вклад в развитие экономики региона, в наполнение нашего бюджета. И ваши усилия позволяют сделать жизнь наших земляков комфортнее. Пусть не будет задач, которые вам не по плечу!», - заключил Александр Козловский.