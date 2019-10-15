Экономика

Денис Мантуров: Экспортный потенциал Псковской области недооценен

Экспортный потенциал Псковской области недооценен. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение высказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в беседе с журналистами.

«Экспортный потенциал региона точно недооценен», - сообщил министр. В то же время он отметил, что в рамках его рабочего визита в Псковскую область обсуждались перспективы реализации ряда проектов на территории ОЭЗ «Моглино», которые предусматривают в том числе наращивание экспортной составляющей. Один из таких проектов - строительство Псковского завода «Титан-Полимер». «У ГК «Титан» есть огромный опыт по производству полимеров, востребованных не только на внутреннем рынке. 70% продукции, которую они планируют выпускать в «Моглино», будет направляться на экспорт», - рассказал Денис Мантуров, напомнив, что сегодня в рамках рабочего визита он обсудил с региональной властью сроки реализации этого проекта, «чтобы у региона появилась налоговая база для решения основных социально-экономических задач».

Кроме того, Денис Мантуров сообщил, что пять предприятий Псковской области подали заявки на участие в проекте по электротехническому кластеру. Они рассмотрены и будут поддержаны, добавил министр. Участие предприятий в этом проекте, по его мнению, поможет реализовать экспортный потенциал псковского региона.