Экономика

«Моглино-3» создадут в Дедовичском районе

Особую экономическую зону «Моглино-3» создадут в Дедовичском районе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в беседе с журналистами 18 октября. Соответствующие договоренности достигнуты с министерством экономического развития.

Для «Моглино-3» будет выделено около 300 га в районе Псковской ГРЭС.

«Мы рассматриваем несколько потенциальных резидентов «Моглино-3», которые должны обеспечить мощности, чтобы ГРЭС была экономически эффективна», - заключил Денис Мантуров.