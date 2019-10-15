Экономика

Псковский завод «Титан-Полимер» готов стать точкой роста социального-экономического развития региона - Михаил Сутягинский

Псковский завод «Титан-Полимер» может стать той современной производственной площадкой, которая станет точкой роста социального-экономического развития региона. Об этом сегодня, 18 октября, на III съезде Торгово-промышленной палаты Псковской области, приуроченный к ее 25-летию, сообщил председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Для ГК «Титан» Псковский область является территорией для реализации одного из ключевых проектов. Мы делаем не только инвестиционный вклад и в регион, но и вкладываем свой опыт, профессионализм, энергию и время. Мы понимаем важность интеграции нашего предприятия в социально-экономическую политику региона и готовы вести работу по созданию современной производственной площадки, которая станет точкой роста социально-экономического развития», - заявил он.

При этом Михаил Сутягинский отметил, что все работы по созданию предприятия про производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул инвестор будет стараться проводить с максимальным участием бизнеса, работающего в Псковской области.

Он напомнил, что на сегодняшний день реализация проекта находится в активной стадии. В частности, недавно был подтвержден в Роспотребнадзоре самый низкий класс опасности первой очереди предприятия – четвертый и заявленную санитарно-защитной зону в 100 метров.

Также Михаил Сутягинский отметил, что «Титан-Полимер» стал членом ТПП Псковской области и пригласил потенциальных партнеров посетить предприятии группы для того, чтобы обсудить перспективы совместного сотрудничества. Он поздравил региональную Торгово-промышленную палату с юбилеем и пожелал дальнейших успехов и достижений.