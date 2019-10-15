Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Сапоги на первые морозы
Золотая осень где отдохнуть?
Аварий не будет!
Дом от А до Я
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
не думай о Yota
Кто такие шабашники?
«Бригадный Подряд» в Пскове
и снова #Пушкинбал
Приходи на праздник пирога!
Штраф за оскорбление коллектора
Архитектор провалов
Где переобуть машину?
Телефон прямого эфира 56-73-72
Не в коня корм?
 
 
 
ещё Экономика 15.10.2019 15:277 Роспотребнадзор утвердил санитарно-защитную зону первой очереди завода «Титан-Полимер» 18.10.2019 19:150 Михаил Ведерников: ТПП Псковской области неоднократно доказала статус отстаивающей интересы бизнеса площадки 18.10.2019 19:080 Псковский завод «Титан-Полимер» готов стать точкой роста социального-экономического развития региона - Михаил Сутягинский 18.10.2019 18:181 «Моглино-3» создадут в Дедовичском районе 18.10.2019 18:121 Денис Мантуров: Экспортный потенциал Псковской области недооценен 18.10.2019 18:030 Александр Козловский: Псковское региональное отделение РСПП и Торгово-промышленную палату региона связывают теплые дружеские отношения
 
 
 
Самое популярное 15.10.2019 08:449 В ПФР назвали периоды стажа, которые не войдут в пенсию 15.10.2019 08:079 На концерт Лолиты в Пскове не смогли продать билеты 17.10.2019 09:3548 С кандидатурой на пост главы Пскова определятся сегодня единороссы 15.10.2019 11:2721 В Псковском облсовпрофе вновь проходят обыски 16.10.2019 10:404 Военный комиссариат Псковской области возглавил Сергей Судаков
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Псковский завод «Титан-Полимер» готов стать точкой роста социального-экономического развития региона - Михаил Сутягинский

18.10.2019 19:08|ПсковКомментариев: 0

Псковский завод «Титан-Полимер» может стать той современной производственной площадкой, которая станет точкой роста социального-экономического развития региона. Об этом сегодня, 18 октября, на III съезде Торгово-промышленной палаты Псковской области, приуроченный к ее 25-летию, сообщил председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Для ГК «Титан» Псковский область является территорией для реализации одного из ключевых проектов. Мы делаем не только инвестиционный вклад и в регион, но и вкладываем свой опыт, профессионализм, энергию и время. Мы понимаем важность интеграции нашего предприятия в социально-экономическую политику региона и готовы вести работу по созданию современной производственной площадки, которая станет точкой роста социально-экономического развития», - заявил он.

При этом Михаил Сутягинский отметил, что все работы по созданию предприятия про производству БОПЭТ-пленки и ПЭТ-гранул инвестор будет стараться проводить с максимальным участием бизнеса, работающего в Псковской области.

Он напомнил, что на сегодняшний день реализация проекта находится в активной стадии. В частности, недавно был подтвержден в Роспотребнадзоре самый низкий класс опасности первой очереди предприятия – четвертый и заявленную санитарно-защитной зону в 100 метров.

Также Михаил Сутягинский отметил, что «Титан-Полимер» стал членом ТПП Псковской области и пригласил потенциальных партнеров посетить предприятии группы для того, чтобы обсудить перспективы совместного сотрудничества. Он поздравил региональную Торгово-промышленную палату с юбилеем и пожелал дальнейших успехов и достижений.

Теги: #Моглино #экономика #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
По вашему мнению, кто из депутатов гордумы достоин стать главой Пскова?
В опросе приняло участие 974 человека
18.10.2019, 20:150 Правительству предложили ввести единые требования для дистанционного экологического мониторинга 18.10.2019, 19:440 В региональном управлении Следственного комитета состоялась встреча со школьниками 18.10.2019, 19:321 В полиции опровергли информацию о неоказании мер в связи с обращениями погибшей великолучанки 18.10.2019, 19:150 Михаил Ведерников: ТПП Псковской области неоднократно доказала статус отстаивающей интересы бизнеса площадки
18.10.2019, 19:080 Псковский завод «Титан-Полимер» готов стать точкой роста социального-экономического развития региона - Михаил Сутягинский 18.10.2019, 18:390 Псков примет Всероссийский театральный марафон 18.10.2019, 18:181 «Моглино-3» создадут в Дедовичском районе 18.10.2019, 18:140 Новые музыкальные инструменты поступят в Псковскую областную филармонию
18.10.2019, 18:121 Денис Мантуров: Экспортный потенциал Псковской области недооценен 18.10.2019, 18:030 Александр Козловский: Псковское региональное отделение РСПП и Торгово-промышленную палату региона связывают теплые дружеские отношения 18.10.2019, 17:550 До +17 градусов прогнозируют синоптики завтра в Псковской области 18.10.2019, 17:520 Региональное управление Росгвардии напоминает владельцам оружия о необходимости пройти перерегистрацию
18.10.2019, 17:430 Псковские спасатели принимают участие в международных соревнованиях по оказанию помощи терпящим бедствие в горах 18.10.2019, 17:390 Культурно-просветительский центр «Троицкий» и Псковская областная библиотека начали сотрудничество в рамках Дней информации «Библиоглобус» 18.10.2019, 17:360 Торгово-промышленная палата Псковской области отмечает 25-летний юбилей 18.10.2019, 17:310 В Пскове отца-должника по алиментам приговорили к 100 часам обязательных работ
18.10.2019, 17:230 Осеннее очарование скидок на «Стройбазе на Алмазной»: теплые полы, теплые окна и двери, жаркая реклама 18.10.2019, 17:220 В Пскове заканчивается строительство двух новых пришкольных стадионов с искусственным газоном 18.10.2019, 17:161 «Культурная контрреволюция» Стрекаловского: подводные камни на великом пути 18.10.2019, 16:551 Минпромторг РФ продолжит поддержку электротехнического кластера Псковской области
18.10.2019, 16:491 Псковские депутаты принимают участие в первенстве по пулевой стрельбе 18.10.2019, 16:480 Власти Псковского района поздравили работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 18.10.2019, 16:420 Аквапарк «Акваполис» напоминает об акции «Первоклассник» 18.10.2019, 16:384 Михаил Ведерников рассказал, как будут потрачены выделенные на социально-экономическое развитие Псковской области 10 млрд рублей
18.10.2019, 16:321 Главе Минпромторга представили проекты развития ОЭЗ «Моглино» 18.10.2019, 16:294 Денис Мантуров: Необходимо заставить работать все потенциальные ресурсы Псковской области 18.10.2019, 16:280 Финансовая и юридическая свобода важна для развития Псковской областной филармонии - директор учреждения 18.10.2019, 16:260 В Пскове обсудили вопросы функционирования учреждений и органов, исполняющих наказания, в условиях реформирования
18.10.2019, 16:102 Денис Мантуров порекомендовал псковскому «Полипласту» использовать отечественное оборудование 18.10.2019, 16:061 Мать и бабушка погибших в Великих Луках женщины и ребенка просит помощи у губернатора по защите оставшихся внуков 18.10.2019, 16:030 В Пыталовском районе пограничниками пресечена попытка ввоза двух оружейных патронов 18.10.2019, 16:010 Возможность выхода Псковского симфонического оркестра на федеральный уровень реальна - директор областной филармонии
18.10.2019, 15:480 Подстрочник с Елизаветой Барышниковой. ВИДЕО 18.10.2019, 15:480 Вопрос о назначении Артема Татаренко директором-главным редактором газеты «Псковские новости» рассмотрит гордума 18.10.2019, 15:351 Куратор партпроекта «Российское село» вручил награды труженикам Новосокольников 18.10.2019, 15:290 Эколого-биологический центр провел фотокросс среди школьников Пскова
18.10.2019, 15:238 Денис Иванов: Единороссы Псковской гордумы поддержат на выборах главы Пскова Елену Полонскую 18.10.2019, 15:230 Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров дал рекомендации псковской обувной фабрике Nordman 18.10.2019, 15:130 Елизавета Барышникова: Симфонический оркестр - главный символ перемен в Псковской филармонии 18.10.2019, 14:371 Андрей Турчак предложил разработать поправки для привлечения инвесторов в проект «Цифровой регион»
18.10.2019, 14:320 Псковский музей работает над новой концепцией презентации истории Древней Псковщины 18.10.2019, 14:291 Палкино присоединяется к Молодежному инжиниринговому центру 18.10.2019, 14:250 «Автодор» будет увеличивать скорость движения по М-11 до 130 км/ч поэтапно 18.10.2019, 14:181 Александр Либ остается в Псковской филармонии в качестве солиста-вокалиста
18.10.2019, 14:110 Елизавета Барышникова: Псковская областная филармония начала зарабатывать 18.10.2019, 14:070 Октябрьская ретро-вечеринка для пенсионеров прошла в Псковском Красном Кресте  18.10.2019, 14:040 Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров поддержал сотрудничество «Титан-полимера» и ПсковГУ 18.10.2019, 13:580 Псковская область может получить сертификат о включении памятников древнего Пскова в Список ЮНЕСКО уже в ноябре
18.10.2019, 13:520 Отец обстрелянного в Великих Луках из винтовки ребенка просит губернатора взять под контроль дело сына 18.10.2019, 13:445 Елизавета Барышникова: У Псковской областной филармонии сейчас есть собственное лицо 18.10.2019, 13:420 В Госдуму внесли проект закона о льготной аренде для книжных магазинов 18.10.2019, 13:390 Ростехнадзор и системный оператор обсудили меры по обеспечению надежного функционирования Объединенной энергосистемы Северо-Запада
18.10.2019, 13:343 Интерактив: Аллея или парковка? 18.10.2019, 13:240 «Псков-747» откроет второй круг первенства ПФЛ матчем с «Велесом» в Москве 18.10.2019, 13:231 Перспективы строительства новой школы в Гдове обсудил Владимир Яников с Сергеем Граховым 18.10.2019, 13:139 Говорит и указывает Москва
18.10.2019, 13:1213 Григорий Турчин о борьбе за пост главы Пскова: Инициативная группа предлагает выдвинуть меня, и я не откажусь 18.10.2019, 13:043 Министр промышленности и торговли РФ посетил ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» 18.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Елизаветой Барышниковой 18.10.2019, 12:551 Александра Голышева беспокоит неопределенная судьба Покровской башни 
18.10.2019, 12:410 В Госдуме прокомментировали предложение отказаться от пластиковых пакетов 18.10.2019, 12:352 Александр Голышев: Туристическое сообщество приняло новые правила проведения экскурсий в Псковском кремле без аплодисментов 18.10.2019, 12:240 Псковская городская поликлиника приглашает в октябре на прививки от гриппа 18.10.2019, 12:110 Прорывом назвал руководитель Псково-Изборского музея-заповедника объем выполненных в текущем году реставрационных работ
18.10.2019, 11:512 Александр Голышев недоволен окнами Высокой и Плоской башен после реконструкции 18.10.2019, 11:372 До 1,5 млн посетителей рассчитывает принять Псково-Изборский музей-заповедник в 2020 году 18.10.2019, 11:340 К акции «Подарок новорожденному» присоединились еще два магазина из Пскова и Великих Лук 18.10.2019, 11:301 Псковский объединенный музей-заповедник ожидает на следующей неделе решения о своей федерализации
18.10.2019, 11:223 «Ночь искусств» в Пскове будет посвящена памятникам, включенным в Список ЮНЕСКО 18.10.2019, 11:220 Мать убитой в Саратове девочки выступила против смертной казни 18.10.2019, 11:151 Минприроды предложило запретить выбрасывать батарейки в мусоропроводы 18.10.2019, 11:140 19 октября в Неелово пройдет прослушивание в рамках зональных смотров областного фестиваля-конкурса «Песня русская»
18.10.2019, 11:130 Ученые: Синий свет от смартфона и монитора ускоряет старение 18.10.2019, 11:082 Около 650 обращений жителей Псковской области по вопросам сферы ЖКХ обработали операторы «Инцидент менеджмента» за месяц 18.10.2019, 11:080 Два жителя Псковской области получили награды на литературном фестивале-конкурсе «Русский Stil - 2019» в Париже 18.10.2019, 11:020 Елизавета Барышникова станет гостем программы «Подстрочник»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.