Экономика

Псковичей в понедельник приглашают на дегустацию йогуртов «Прасковья Молочкова»

В понедельник, 21 октября, в ТЦ «Империал» пройдет дегустация йогуртов «Прасковья Молочкова».

Для покупателей ТЦ будет представлен полный ассортимент полезных и качественных натуральных йогуртов известного местного производителя. Вы сможете оценить нежный вкус йогуртов с разными вкусами: персик, чернослив-злаки, клубника, вишня, лесные ягоды, классический.

Йогурт «Прасковья Молочкова» производится из молока, которое поставляют только проверенные фермерские хозяйства региона. При изготовлении используются также натуральное варенье и закваска. В итоге получается чистый и очень вкусный продукт, полезный для здоровья. Йогурт содержит кальций, белок, калий и витамин В. Он снижает уровень холестерина, укрепляет иммунную систему, успокаивает расстроенный кишечник, улучшает качество волос и кожи, уменьшает риск появления остеопороза и добавляет лёгкости и прекрасного настроения. Максимум пользы в одной бутылочке!

Неслучайно в прошлом году йогурты «Прасковья Молочкова» стали дипломантами премии «100 лучших товаров России».

Дегустация пройдет 21 октября с 14.00 до 18.00.

Адрес: Коммунальная ул., 41

Не упустите возможность попробовать вкусные молочные продукты! Ждем вас в ГМ «Империал»!