Экономика

Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Российское правительство подготовило отзыв на законопроект о «значимых информационных ресурсах». Оно рекомендовало ограничить иностранное участие в значимых сайтах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус акция, хотя автор документа – депутат «Единой России», член комитета по информационной политике ИТ и связи Антон Горелкин – говорил об ограничении 20%-ной доли иностранного владения. Об этом сообщил источник «Интерфакса» в парламенте, а также источник РБК, знакомый с содержанием документа, и источник, близкий к правительству.

По данным источников, правительство также предложило предусмотреть перечень объективных критериев отнесения информационных ресурсов к значимым чтобы исключить субъективную оценку.

Сам Горелкин положительно отнесся к решению правительства. «Правительство поддержало мой законопроект – это хорошие новости. Хочу подчеркнуть, многие ведомства концепцию поддерживали изначально. 50%, 80%, другие варианты или что-то среднее по больнице, конкретные критерии идентификации ресурсов будем обсуждать в рамках профильного комитета», – написал он в своем Telegram-канале «Душитель интернета».

Документ был внесен в Госдуму 26 июля. Из него следует, что предложенные депутатом изменения должны стать поправками в законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О персональных данных». Решение о признании ресурса значимым будет принимать правительственная комиссия на основе предложений Роскомнадзора, сказано в законопроекте. По версии Горелкина, значимыми стоит считать ресурсы, страницы сайтов информационные системы или компьютерные программы, которые позволяют их владельцу собирать информацию о пользователях, находящихся на территории России. «Речь идет о компаниях, которые имеют стратегическое значение, ориентированы на российский рынок и занимают на нем существенную долю. У меня сомнений нет, что в перечень таких организаций войдут «Яндекс», Mail.Ru Group», – отмечал ранее автор законопроекта. Представитель «Яндекса» тогда заявил РБК, что в случае принятия документа «может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями».

Акции головной компании «Яндекса» – нидерландской Yandex N.V. – торгуются на бирже NASDAQ. Весь капитал разделен на бумаги класса А и В. Большинство акций первого класса A торгуется на NASDAQ и Московской бирже. Акции класса В распределены между топ-менеджерами и членами совета директоров, но они дают больше голосов. В частности, голосующая доля основателя компании Аркадия Воложа, который помимо российского имеет гражданство Мальты, составляет 48,41%. На фоне обсуждения инициативы Горелкина в Госдуме бумаги «Яндекса» на прошлой неделе потеряли в цене более 15% за сутки.

Аналитики Goldman Sachs ранее рассказали об опасениях инвесторов из-за возможных последствий законопроекта. По их мнению, ограничение иностранного капитала в информационно значимых ресурсах может привести к делистингу публичных российских интернет-компаний – «Яндекса», Mail.Ru Group и HeadHunter.