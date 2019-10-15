Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
Где переобуть машину?
Архитектор провалов
«Бригадный Подряд» в Пскове
Золотая осень где отдохнуть?
Дом от А до Я
не думай о Yota
и снова #Пушкинбал
Кто такие шабашники?
Аварий не будет!
Штраф за оскорбление коллектора
Сапоги на первые морозы
Телефон прямого эфира 56-73-72
Не в коня корм?
Школа принимающих родителей
 
 
 
ещё Экономика 15.10.2019 15:277 Роспотребнадзор утвердил санитарно-защитную зону первой очереди завода «Титан-Полимер» 21.10.2019 14:360 В Себежском районе планируют создать 70 высокооплачиваемых рабочих мест в рамках приграничного инвестпроекта 21.10.2019 14:230 «ПсковАгроИнвест» возведет к 2023 году новую роботизированную молочную ферму 21.10.2019 12:021 «Псков-Полимер» презентовал промышленный потенциал главе Минпромторга РФ 20.10.2019 16:300 Условие для досрочного выхода на пенсию назвали в ПФР 19.10.2019 13:170 Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
 
 
 
Самое популярное 18.10.2019 10:461 На Ленинградском шоссе в Пскове произошло тройное ДТП. ФОТО 20.10.2019 22:191 Супермаркет «Перекресток» появится в «Акваполисе» 18.10.2019 09:381 Из-за отказавших тормозов произошло ДТП на улице Труда в Пскове. ФОТО 18.10.2019 13:1311 Говорит и указывает Москва 20.10.2019 20:203 Интерактив: Хулиганство на улице Инженерной в Пскове
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

В Себежском районе планируют создать 70 высокооплачиваемых рабочих мест в рамках приграничного инвестпроекта

21.10.2019 14:36|ПсковКомментариев: 0

ООО «Групп Инвест» представило сегодня, 21 октября, на заседании инвестиционной комиссии Псковской области проект по строительству нового складского комплекса «Бурачки логистик», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Инвестор сообщил, что речь идет о строительстве складского комплекса на границе двух государств – России и Латвии на трассе М9, на территории непосредственно прилегающей к МАПП «Бурачки». Компания готова вложить в свой проект 240 млн рублей. Начало финансирования запланировано уже в этом году, на октябрь 2020 года – сдача объекта в эксплуатацию, выход на полную производственную мощность – на март 2021 года.

«Этот проект имеет большое социальное значение для Себежского района. Большое число новых высокооплачиваемых рабочих мест – всего более 70. Средняя заработная плата – выше 30 тысяч рублей. Кроме того, это единственная возможность развития инфраструктуры этого таможенного поста. Инвестпроект увеличит его пропускную способность», - заявил заместитель директора ООО «Групп Инвест» Андрей Дюбенков.

Инвестор также сообщил, что предполагаемые отчисления в бюджеты всех уровней превысят 30 млн рублей в год. При этом инвестор намерен получить признание этого проекта стратегическим. Однако на заседании инвесткомиссии выяснилось, что компания еще не до конца урегулировала вопросы по земельным отношениям. В частности, не решен вопрос о переводе земель из категории рекреационных в другую, что не позволяет приступить к реализации инвестпроекта. В любом случае уже понятно, что сроки реализации проекта придется сдвинуть.

К тому же возник вопрос по загруженности возводящегося склада. «Действующий терминал в МАПП загружен на 8-10%», - уточнил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Инвестор сообщил в ответ, что они ожидают грузопоток в сутки – более 500 грузовых машин в обе стороны. Про уже существующий таможенно-логистический терминал он отметил, что его нельзя воспринимать как точку контроля товаров, поскольку он находится за пределами пункта пропуска, он используется как исключение. «Но это не корректно», - добавил заместитель директора ООО «Групп Инвест» Андрей Дюбенков.

Ряд членов комиссии посчитали, что возможные сложности, которые могут возникнуть при переводе земельного участка из одной категории в другую, могут стать серьезным сдерживающим препятствием для признания проекта стратегическим. В свою очередь инвестор подчеркнул, что именно признание проекта стратегическим позволит оперативнее решить с земельным вопросом. В любом случае большинством голосов инвестпроект ООО «Групп Инвест» был признан стратегическим.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
По вашему мнению, кто из депутатов гордумы достоин стать главой Пскова?
В опросе приняло участие 1177 человек
21.10.2019, 14:550 В Пскове пройдет мероприятие, посвященное 125-летию со дня рождения Юрия Тынянова 21.10.2019, 14:380 Научный сотрудник Псковского филиала Академии ФСИН будет курировать работу Совета самоуправления курсантов и студентов 21.10.2019, 14:360 В Себежском районе планируют создать 70 высокооплачиваемых рабочих мест в рамках приграничного инвестпроекта 21.10.2019, 14:340 Великолучанка лишилась 16 тысяч рублей после звонка мошенника
21.10.2019, 14:300 В Псковском филиале Академии ФСИН прошел День открытых дверей 21.10.2019, 14:230 «ПсковАгроИнвест» возведет к 2023 году новую роботизированную молочную ферму 21.10.2019, 14:180 Школа принимающих родителей - обучение (не) для галочки 21.10.2019, 14:100 За невыплату штрафа за нарушение ПДД печерянка угодила в тюрьму
21.10.2019, 13:500 Мотоциклисты из Пскова заняли призовые места на втором этапе первенства по мотокроссу 21.10.2019, 13:401 Назван регион России с самым доступным для населения газом 21.10.2019, 13:280 Псковский депутат Алексей Севастьянов рассказал о своей роли в сериале «Шторм» 21.10.2019, 13:160 Интеллектуальный форум псковских школьников «Шаг в науку» пройдет в Пскове
21.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 21.10.2019, 12:570 «Псковские латыши» и друзья Латвии отметили 15-летие «Сакты» 21.10.2019, 12:460 Четверть россиян считает себя «жертвами перестройки», показал опрос 21.10.2019, 12:380 Дмитрий Шахов выступил с докладом в Псковском филиале Академии ФСИН России
21.10.2019, 12:341 В Пскове подвели итоги конкурса «Чернильница-2019» 21.10.2019, 12:230 Сосед украл у великолучанки продукты, алкоголь и бытовую технику 21.10.2019, 12:160 Себежские футболисты сыграли на межрегиональном этапе всероссийской акции «Уличный красава» 21.10.2019, 12:083 Минтруд пообещал сохранение текущего уровня безработицы в следующем году
21.10.2019, 12:021 «Псков-Полимер» презентовал промышленный потенциал главе Минпромторга РФ 21.10.2019, 11:500 Переход на плазменную переработку мусора предложил ученый ПсковГУ на Евразийском промышленном конгрессе 21.10.2019, 11:442 Страховые пенсии в 2020 году вырастут на 6,6% 21.10.2019, 11:350 «Постскриптум»: Визит министра и выбор «единороссов»
21.10.2019, 11:290 Опекунов предложили обязать согласовывать переезд 21.10.2019, 11:200 Комплекс лесопожарной техники Псковского региона дополнится еще одной автоцистерной 21.10.2019, 11:090 Большой юбилейный концерт ансамбля «Псков». ФОТО 21.10.2019, 11:001 Пенсионерка сбила 14-летнюю девочку в Опочке
21.10.2019, 10:544 Владельцам плохого жилья в России дадут дешевую ипотеку 21.10.2019, 10:470 Псковские росгвардейцы задержали 18-летнего вора, находившегося в федеральном розыске 21.10.2019, 10:410 В России назван лучший черный чай 21.10.2019, 10:355 Двое печерян получили условный срок за незаконную ловлю рыбы на Псковском озере
21.10.2019, 10:280 Стали известны подробности субботнего ДТП на Советском мосту 21.10.2019, 10:170 В Псковской области возбуждено более 150 уголовных дел по фактам незаконного расходования средств маткапитала 21.10.2019, 10:030 Пенсионерка заблудилась в гдовском лесу 21.10.2019, 09:572 Останки 44 бойцов перезахоронили в Усвятском районе
21.10.2019, 09:500 Мужчину сбили в Опочке 21.10.2019, 09:431 Сегодня в Историко-краеведческой библиотеке им. И. И. Василева пройдет заседание, посвященное памяти археолога Василия Белецкого 21.10.2019, 09:320 Жилой дом сгорел в Пыталово 21.10.2019, 09:320 Актрису Валентину Талызину госпитализировали
21.10.2019, 09:250 Из-за замыкания проводки в моторном отсеке в Псковском и Плюсском районах горели автомобили 21.10.2019, 09:230 Штирлица и профессора Преображенского назвали лучшими политиками 21.10.2019, 09:141 Их много, и кормушки стоят - в Сети похвалили белок Псково-Печерского монастыря. ФОТО 21.10.2019, 09:020 Интернет-мошенники выставили на продажу базу из 20 млн аккаунтов Instagram
21.10.2019, 08:530 В России выросли продажи антидепрессантов и успокоительных препаратов 21.10.2019, 08:450 Псковский прозаик Игорь Смолькин стал золотым дипломантом X славянского литературного форума 21.10.2019, 08:301 Эксперты озвучили среднюю зарплату сборщика мебели в Пскове 21.10.2019, 08:210 Президенты России и Египта обсудят возобновление авиасообщения
21.10.2019, 08:141 Преподаватель Псковского областного колледжа искусств Ирина Галковская победила в конкурсе видеоблогеров 21.10.2019, 08:021 Росприроднадзор планирует проверить все дамбы в стране после ЧП в Красноярском крае 20.10.2019, 22:191 Супермаркет «Перекресток» появится в «Акваполисе» 20.10.2019, 22:100 Названы победители финального этапа чемпионата по дворовому футболу на кубок губернатора Псковской области
20.10.2019, 22:000 Статведомства Белоруссии и России обменялись опытом проведения цифровой переписи населения 20.10.2019, 21:375 В России выросли продажи антидепрессантов 20.10.2019, 21:204 Общественники предложили освободить младенцев от платы за вывоз мусора 20.10.2019, 20:500 В великолукском магазине несовершеннолетнему молодому человеку продали пиво
20.10.2019, 20:203 Интерактив: Хулиганство на улице Инженерной в Пскове 20.10.2019, 19:490 Профилактические беседы и инструктажи провели сотрудники МЧС с жителями Усвятского района 20.10.2019, 19:200 Соревнования по мотокроссу на кубок губернатора Псковской области. ФОТО 20.10.2019, 18:520 Псковичи принимают участие в финальном этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Крыму
20.10.2019, 18:465 Рейтинг политической активности. 11-18 октября 20.10.2019, 18:180 Путина назвали самым влиятельным иностранным лидером на Ближнем Востоке 20.10.2019, 17:440 До 20 лет тюрьмы грозит великолучанину за развратные действия в отношении несовершеннолетних детей 20.10.2019, 17:030 Пьяных водителей-рецидивистов задержали полицейские в Пскове и Порхове
20.10.2019, 16:300 Условие для досрочного выхода на пенсию назвали в ПФР 20.10.2019, 16:010 Более года колонии строгого режима получил великолучанин за удар ножом знакомого 20.10.2019, 15:300 Завтра в Псковской области ожидаются дожди и облачная погода 20.10.2019, 15:230 Две женщины пострадали при столкновении микроавтобуса и легкового автомобиля в Великолукском районе
20.10.2019, 15:000 Отменить запрет на окрашивание волос и ношение причесок в великолукских школах требует прокуратура 20.10.2019, 14:239 Российские банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона 20.10.2019, 14:120 Фотофакт: Парковка на тротуаре 20.10.2019, 13:510 Грантовый конкурс по поддержке молодежных проектов стартовал в Псковской области
20.10.2019, 13:200 В Порхове местный житель украл из магазина косметику на 3 тысячи рублей 20.10.2019, 12:400 Команды общеобразовательных учреждений Псковского района посоревновались в пулевой стрельбе 20.10.2019, 12:204 Виктор Антонов работникам дорожного хозяйства: Пусть результаты вашего труда будут предметом общей гордости всех жителей региона 20.10.2019, 12:040 В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.