Экономика

В Себежском районе планируют создать 70 высокооплачиваемых рабочих мест в рамках приграничного инвестпроекта

ООО «Групп Инвест» представило сегодня, 21 октября, на заседании инвестиционной комиссии Псковской области проект по строительству нового складского комплекса «Бурачки логистик», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Инвестор сообщил, что речь идет о строительстве складского комплекса на границе двух государств – России и Латвии на трассе М9, на территории непосредственно прилегающей к МАПП «Бурачки». Компания готова вложить в свой проект 240 млн рублей. Начало финансирования запланировано уже в этом году, на октябрь 2020 года – сдача объекта в эксплуатацию, выход на полную производственную мощность – на март 2021 года.

«Этот проект имеет большое социальное значение для Себежского района. Большое число новых высокооплачиваемых рабочих мест – всего более 70. Средняя заработная плата – выше 30 тысяч рублей. Кроме того, это единственная возможность развития инфраструктуры этого таможенного поста. Инвестпроект увеличит его пропускную способность», - заявил заместитель директора ООО «Групп Инвест» Андрей Дюбенков.

Инвестор также сообщил, что предполагаемые отчисления в бюджеты всех уровней превысят 30 млн рублей в год. При этом инвестор намерен получить признание этого проекта стратегическим. Однако на заседании инвесткомиссии выяснилось, что компания еще не до конца урегулировала вопросы по земельным отношениям. В частности, не решен вопрос о переводе земель из категории рекреационных в другую, что не позволяет приступить к реализации инвестпроекта. В любом случае уже понятно, что сроки реализации проекта придется сдвинуть.

К тому же возник вопрос по загруженности возводящегося склада. «Действующий терминал в МАПП загружен на 8-10%», - уточнил председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. Инвестор сообщил в ответ, что они ожидают грузопоток в сутки – более 500 грузовых машин в обе стороны. Про уже существующий таможенно-логистический терминал он отметил, что его нельзя воспринимать как точку контроля товаров, поскольку он находится за пределами пункта пропуска, он используется как исключение. «Но это не корректно», - добавил заместитель директора ООО «Групп Инвест» Андрей Дюбенков.

Ряд членов комиссии посчитали, что возможные сложности, которые могут возникнуть при переводе земельного участка из одной категории в другую, могут стать серьезным сдерживающим препятствием для признания проекта стратегическим. В свою очередь инвестор подчеркнул, что именно признание проекта стратегическим позволит оперативнее решить с земельным вопросом. В любом случае большинством голосов инвестпроект ООО «Групп Инвест» был признан стратегическим.