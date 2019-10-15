Экономика

Современное ярмарочное пространство может появиться на улице Юности в Пскове

Всероссийский проект по созданию федеральной сети ярмарочных комплексов в 130 городах России одновременно под единым брендом «Русская ярмарка» может быть реализован и в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, инвестпроект представил сегодня, 21 октября, на заседании инвестиционной комиссии Псковской области исполнительный директор ООО «Русские ярмарки» Сергей Карлов. Он заявил, что проект поддерживается правительством и большинством регионов.

По его словам, проект предполагает формат малой круглогодичной ярмарки на 320 торговых мест на территории 2,4 га. Общий объем частных инвестиций – 275 млн рублей. Срок запуска - 5-6 месяцев с момента предоставления земельного участка и оформления земельных отношений. Проект предполагает не менее 27 млн рублей в год отчислений в бюджеты всех уровней (20 млн рублей - в федеральный, 7 млн рублей - в региональный). Планируется открыть 28 рабочих мест - в штате управляющей компании по содержанию ярмарочного пространства.

«Внешним видом ярмарочная пространство будет напоминать крепость. Предусмотрены аттракционы и прочая развлекательная инфраструктура, будут работать не менее 15 аниматоров, рестораны быстрого питания. Здесь же будут проводиться мастер-классы, а также концерты и праздничные мероприятия», - рассказал Сергей Карлов.

Он уточнил, что комплекс будет разбит на тематические деревни, каждый квартал будет иметь свое стилевое оформление – гжель, хохлома, восточный и так далее. Центральный квартал будет оформлен в стилистике псковского региона.

«Для псковичей это создание разнообразия торгового ассортимента. Предприниматели Пскова, в свою очередь, получат канал сбыта своей продукции в другие регионы, поскольку речь идет о федеральной сети. Плюс культурный обмен между регионами и формирование комфортной городской среды», - добавил Сергей Карлов.

Он также уточнил, что вопрос по размещению комплекса уже прорабатывался. Принято решение возвести его в районе улицы Юности – на двух соседних земельных участках.

«Есть неразрешенный пока момент. Необходим земельный участок для размещения парковки перед ярмарочным пространством. Насмотрели участок в 75 соток, но он зарезервирован под строительство бани. Есть возможность использования и других смежных участков. Есть участок около 30 соток под услуги связи – около 150 машиномест. Мы готовы рассмотреть альтернативные участки, но за полгода мы так и не смогли подобрать более подходящих территорий прежде всего с точки зрения удобства для жителей города», - поделился инвестор.

«Где вы планируете найти 320 арендаторов?», - поинтересовались члены инвесткомиссии. «Будут приходить предприниматели из других регионов, которые испытывают переизбыток производимой продукции», - ответил Сергей Карлов.

Добавим, что в рамках заседания инвестиционной комиссии инвестпроект по созданию ярмарочного пространства в Пскове единогласно признали стратегическим.