Экономика

Под Великими Луками планируется построить завод по убою и переработке мясосырья

Под Великими Луками планируется построить завод по убою и переработке мясосырья. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект представил сегодня, 21 октября, на заседании инвестиционной комиссии Псковской области генеральный директор ООО «Великолукский мясокомбинат» Руслан Марценкевич.

По его словам, при реализации инвестпроекта будет вложено 22 млрд рублей и создано более 4000 рабочих мест. Использоваться будут новейшие ресурсосберегащие технологии, позволяющие уменьшить воздействие на окружающую среду.

«Место было выбрано с учетом актуальных санитарных требований - участок 40 га для реализации первой очереди проекта. От центра города до участка – порядка 20 минут езды с учетом утренних или вечерних пробок», - уточнил Руслан Марценкевич.

Он добавил, что после сдачи объекта в эксплуатацию завод будут производить около 300 тысяч тонн готовой мясной и более 4,5 тысяч тонн рыбной продукции.

Только за первые три года бюджеты всех уровней получат более 3,5 млрд рублей отчислений.

Члены инвесткомиссии единогласно поддержали проект и признали его стратегическим.