Экономика

К концу года по планам в ОЭЗ «Моглино» должно быть 14 - 15 резидентов, сейчас их 11

Отчет о реализации перспективного плана развития ОЭЗ ППТ «Моглино» по итогам 2018 года рассмотрели и утвердили сегодня, 21 октября, члены наблюдательного совета особой экономической зоны. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с докладом по этому вопросу выступил и.о. генерального директора ОЭЗ ППТ «Моглино» Андрей Яковлев.

«В 2018 году существование и жизнь ОЭЗ "Моглино" качественно изменилась благодаря вводу всех инфраструктурных объектов», - отметил он, добавив, что все объекты инфраструктуры особой экономической зоны введены в полном объеме.

«По этапам развития мы сейчас находимся на втором – этапе массового привлечения резидентов. Маркетинг осуществляется с учетом экономической и внешнеполитической ситуации, а также при помощи специалистов консалтингового бюро», - добавил Андрей Яковлев.

Сейчас в ОЭЗ «Моглино» зарегистрировано 11 резидентов, планируемый объем создаваемых рабочих мест – 969. Общий объем инвестиций – 18,6 млрд рублей. «Плюс в разработке у нас есть еще один потенциальный резидент, поэтому можно говорить, что их уже 12», - отметил докладчик.

При этом он указал, что реализация проекта особой экономической зоны идет по плану, утвержденному в Минэкономразвития. Однако, на сегодняшний день в ОЭЗ создано 85 рабочих мест, а по плану должно быть 212. Кроме того, согласно плану, на конец 2019 года должно было быть 14-15 резидентов, пока их только 11.