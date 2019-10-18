Экономика

В 2021 году 10 малообеспеченных регионов, в том числе Псковская область, опять получат льготную поддержку из федерального бюджета

Решить вопрос разрыва в бюджетной обеспеченности между регионами поможет софинансирование из госбюджета — такое решение останется неизменным в следующем году, сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник на собрании фракции «Единая Россия» с участием первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова, сообщает «Парламентская газета».

Речь идет о том, что в 2020 году также будут выделены десять малообеспеченных регионов, которые получат льготную поддержку из федерального бюджета: «Следующий год мы выйдем опять на такое же решение, посмотрим, кто еще будет в этой десятке», — отметил Володин.

По словам Силуанова, при распределении средств и субсидий необходимо в первую очередь направлять средства регионам, которые нуждаются в государственной поддержке. «Десять регионов мы определили и считаю, что у нас есть ресурсы, нужно просто их сконцентрировать», — сообщил министр.

Речь идет о республиках Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, а также об Алтайском крае, Курганской и Псковской областях. «99% софинансирования — только эта мера позволит дополнительно создать ресурс в этих 10 субъектах в размере 1 млрд рублей в год», — добавил Володин.

Сегодня разрыв в бюджетной обеспеченности субъектов, по данным Минфина, составляет 7 раз, при этом это средний показатель.

«Нам необходимо сделать все, чтобы этот разрыв был сокращен, — сказал Володин. — Разрыв влияет на состояние социальной сферы, на то, что многие регионы не могут участвовать в реализации федеральных программ. В этой связи хотелось бы высказать предложение — нам правильно было бы по ряду вопросов, чтобы федеральные программы приоритетно работали в отношении тех регионов, которые самостоятельно эти проблемы не могут решить», — сказал спикер, подчеркнув, что разрыв в бюджетной обеспеченности субъектов создает неравенство в качестве медицинских и образовательных услуг.