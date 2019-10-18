Экономика

Номер один: как прошло открытие автосалона HYUNDAI в Пскове

Живые цветы и воздушные шары, розыгрыши каждый час и роскошные автомобили, красивые девушки и даже рок-гитара! Открытие нового «Автосалона 1» официального дилера HYUNDAI в Пскове стало красивым праздником для жителей города, подарив гостям радостные эмоции, яркие впечатления и море подарков.

Звезда по имени HYUNDAI

Скажем прямо: открытие было долгожданным. Наконец-то псковичам не придется ездить в соседние регионы, чтобы обслужить или приобрести автомобили бренда, который, по данным статистики, уже не первый год входит в пятерку самых продаваемых в России.

Приветствуя гостей праздника, генеральный директор АО «Автосалон 1» Денис Дубков поблагодарил всех, кто был причастен к открытию обновленного дилерского центра - партнеров, строителей, сотрудников и, конечно же, клиентов, чей интерес к бренду HYUNDAI вдохновлял команду автосалона.

Денис Дубков: «Мы поменяли концепцию и учли все ваши пожелания: обновили зону сервиса, закупили новое оборудование, расширили ассортимент предлагаемой продукции. Мы ждем вас, приходите: у нас много идей и энергии для их воплощения в жизнь».

Исполнительный директор АО «Автосалон 1» Андрей Сорокин рассказал посетителям салона о том, что в честь открытия 18 октября любой желающий может пройти тест-драйв на новых автомобилях HYUNDAI, прочувствовав всю мощь, энергетику и комфортность машин одного из ведущих корейских производителей. Кроме того, каждые полчаса для гостей проводилась экскурсия на станцию техобслуживания, где можно было познакомиться с мастерами и оценить их, что называется, в деле.

Затем слово взяли многочисленные партнеры АО «Автосалон 1». В частности, директор ООО «Русфинанс Банк» Максим Коновалов вспомнил известную с давних времен поэтическую примету о том, что в момент рождения человека на небе зажигается звезда. В данном случае на свет появился не человек, а целая команда, сумевшая объединить профессионалов своего дела и бизнес-потенциал грамотных инвестиций. «Я уверен, что данное сочетание было реализовано здесь идеально, - отметил Максим Коновалов. - Благодаря открытию автосалона наш город Псков получил образец успешно хозяйствующего предприятия и дополнительные рабочие места. У клиентов появилась возможность покупки новых автомобилей, а также гарантийного и постгарантийного обслуживания в новом современном хорошо оборудованном автосалоне. Не зря в переводе с корейского HYUNDAI означает «идущий в ногу со временем».

К поздравлениям директора ООО «Русфинанс Банк» присоединился руководитель ООО «Сетелем банк Регион Северо-Запад» Евгений Раевский, заметивший, что обновленный дилерский центр - это целый спектр возможностей как для простых псковичей, так и для бизнеса.

Руководитель Отделения ПАО «Совкомбанк» в Псковской области Виктория Шипилова также поздравила всех с открытием нового современного дилерского центра и пожелала успехов, головокружительных акций, замечательных клиентов, увеличения продаж и уверенного движения вперед, без оглядки на конкурентов.

Глава Псковского отделения страховой компании «Альфа Страхование» Елена Данилова оценила продуманную красоту интерьера дилерского центра и, вручив ценный подарок, призналась: «К вам очень приятно приходить».

Машина мечты

Официальная часть праздника пролетела незаметно благодаря замечательному ведущему, который время от времени напоминал всем гостям праздника о возможности заполнить анкеты участников розыгрыша ценных подарков. Счастливчиков наугад выбирал Богдан - один самых юных гостей нового автосалона, который до того, как стал помощником удачи, рисовал в детском уголке машину своей мечты. Рядом с ним разукрашивала картинку с большим джипом девочка Саша, которая недолго думая, дорисовала на рисунке сердечки и написала большущими буквами: «ПАПЕ».

А пока все были заняты лотереей и кофе с канапе и круассанами, я решила присмотреться к презентационным моделям автомобилей, выставленным в салоне.

«Давайте, я вас сфотографирую», - консультант салона сразу заметил мой интерес к элегантному черному HYUNDAI-Creta-RockEdition, красующемуся на презентационном подиуме. Стильный «роковой» паркетник привлек не только мое внимание: вокруг него давно уже столпились мужчины, с увлечением обсуждающие двухлитровый двигатель и плюсы полного привода. Терпеливо выдержав мою фотосессию рядом с машиной и внутри салона, мужчины возвращаются к открыванию и закрыванию дверей, капота и багажника.

«Хорошая машина, - одобряет мой вкус пожилая пара. - Мы месяц назад здесь купили тоже Creta, только в другой комплектации. Очень довольны. Нам тогда и приглашение дали на открытие салона. Ждем начала розыгрыша - надеемся выиграть что-нибудь. Может, повезет так же, как и с машиной!»

Нравится Creta и симпатичному энергичному Антону, который уже подумывает сменить свой Солярис с движком 1.6 на более мощное авто. «Впечатления хорошие, - делится он с нами. - Новая хорошая машина, с хорошим дизайном, интерьером и экстерьером, хорошие технические характеристики, два ноль литра мотор - все-таки можно побаловать себя».

Рядом с Creta свежей белизной сияет новехонькая HYUNDAI-Elantra. Просторная, дерзкая, комфортная, она словно создана для жизни в динамичном ритме современного города. Неудивительно, что на ее тест-драйв постоянно находятся желающие. «У моей подруги Солярис, она много ездит по работе, с машиной никаких проблем не возникало, - делится впечатлениями девушка, только что оценившая вместительный салон Elantra. - Я подумываю сменить свой старый автомобиль на новый. Может, остановлюсь на такой. Только, наверное, возьму красную. Или красно-оранжевую, посмотрю по настроению».

Приглянулась машина и молодой паре. Рассказывают: заметили на Дамбе необычную процессию - шесть автомобилей ехали с флагами HYUNDAI в сторону Юбилейной. Удивились, заинтересовались, а дальше - дело техники: в новостях ПЛН завели название бренда в поиск и нашли информацию о предстоящем открытии на Труда, 26. В особенности заинтересовало обещание розыгрыша сертификата на покупку нового авто и подарков. Кстати, интуиция не обманула наших собеседников - они действительно выиграли брендированные автоаксессуары.

Тrade-in, «космическая» Соната и суперсервис

Нам удалось более подробно поговорить с гендиректором АО «Автосалон 1» Денисом Дубковым и выяснить у него более подробную информацию о том, как шли работы по подготовке дилерского центра к открытию и какие сюрпризы в ближайшее время HYUNDAI готовит для псковичей.

По словам Дениса, подготовка к реконструкции стартовала в июне. Главной целью и мотивацией обновления стало желание удовлетворить потребительские ожидания клиентов. Был полностью обновлен фасад и остекление здания, системы отопления. Для того, чтобы обеспечить постоянный запас всех необходимых материалов и запчастей, расширили площадь складских помещений. Более просторной стала зона парковки. Ремонт был проведен и в клиентской зоне, и в зоне продаж: здесь полностью заменили мебель, оборудовали доступ вай-фай. Время в ожидании ремонта автомобиля теперь можно провести не в тревогах и переживаниях, а спокойно, за чашкой вкусного итальянского кофе, с журналом, Интернетом или - по желанию, наблюдая на телевизионном экране сам процесс обслуживания машины в сервисном центре. А если клиент пришел с ребенком, найдется занятие и для малыша: в детской зоне есть игрушки для детей разных возрастов, раскраски и все для рисования.

Денис Дубков: «Прежде всего, мы стремились поменять подход к клиенту. В современном мире необходимо соответствовать требованиям потребителя. Поэтому мы максимально учли пожелания псковичей, продумали комфортную среду, закупили новое оборудование и инструмент для более качественного выполнения всех работ. Мы оптимизируем сейчас все процессы оформления покупки, чтобы сократить временной лаг от момента прихода в салон до счастливой покупки. Уверены, что это время должно составлять не более несколькх часов. Кроме того, мы согласовали с корпорацией HYUNDAI новые планы с целью поддерживать приходящий остаток автомобилей: теперь у нас будет постоянно в наличии 25-30 машин, из которых клиенты смогут выбрать то, что им по душе».

В настоящее время лидерами продаж в Пскове являются модели Creta и Solaris. В спину им «дышит» Elantra. Популярностью пользуются также кроссоверы Tucson, SantaFe и минивен Н1 - вместительный микроавтобус, предназначенный как для пассажирских перевозок, так и для большой семьи. Как говорят в салоне, жители города не выказывают явных предпочтений в цветовой гамме машин, но все же предпочитают более традиционные варианты - черный, серый, синий, благо в ассортименте салона они есть. Если же клиент решит приобрести модель в необычном цвете, срок доставки составит не более двух недель.

Уже в январе линейку HYUNDAI пополнит обновленная модель Sonata, которую многие эксперты успели прозвать «космической» за невероятные внешние и технические данные. Новинка обязательно будет выставлена и в псковском салоне бренда.

Заинтересует псковичей и новость о том, что в салоне уже начала работу система trade-in. Вы можете сдать свой старый автомобиль в обмен на новенький HYUNDAI с доплатой, получив к тому же дополнительную корпоративную скидку от бренда, которая может составить в зависимости от выбранных условий от 30000 до 185000 рублей.

Автосалон готов в принципе предложить довольно много программ для выгодного приобретения автомобилей - благодаря партнерству с расширенным спектром финансовых организаций: ООО «Русфинанс Банк», ООО «Сетелем банк Регион Северо-Запад», Отделение ПАО «Совкомбанк» в Псковской области, Банк ВТБ, а также страховые компании «Росгосстрах», «Ингосстрах», «ВСК» и «АльфаСтрахование» помогут оформить все необходимые документы и предоставят всю информацию о возможностях покупки автомобиля в кредит. Ряд интересных финансовых программ готов предложить и сам бренд: узнайте у консультантов об условиях проектов «Старт» и «Старт плюс».

Конечно же, любимой услугой многих потенциальных покупателей автомобилей - тест-драйв - псковичи смогут воспользоваться не только в день открытия салона. Вы можете испытать любую современную модель HYUNDAI на улицах родного Пскова и сделать единственно правильный выбор в зависимости от ваших потребностей и возможностей.

Денис Дубков: «HYUNDAI в переводе с корейского - современность. Следуя стратегии бренда, мы никогда не стоим на месте и на всех этапах работы - будь то отдел продаж или сервисный центр - придерживаемся самых современных принципов. До конца года клиенты могут рассчитывать на интересные спецпредложения, акции, отслеживать их можно на наших страницах в соцсетях. Мы хотим, чтобы псковичи знали: за качеством HYUNDAI не надо ехать в другие регионы, переплачивая, тратя время и нервы. Мы - рядом. Достаточно приехать на Труда 26, чтобы получить все лучшее, что может дать наш бренд. Это качество, профессионализм и передовые технологии».

«Автосалон 1» официальный дилер HYUNDAI

Адрес: г.Псков, ул. Труда 26

Часы работы: понедельник-воскресенье с 9.00-20.00

Тел. (8112) 500-200

https:// www.hyundai-autosalon1.ru

https://www.hyundai.ru

https://vk.com/hyundai_pskov

https://www.instagram.com/hyundai_pskov/?hl=ru