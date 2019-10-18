Экономика

Госдолг Псковской области увеличился за месяц на 200 млн рублей

Госдолг Псковской области увеличился за месяц на 200 млн рублей. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на официальном сайте министерства финансов РФ.

Так, по состоянию на 1 сентября госдолг Псковской области составлял 15 млрд 118 млн 215,5 тыс. рублей, а по состоянию на октября - 15 млрд 318 млн 215,5 тыс рублей. При этом у псковского региона один из самых маленьких объемов госдолга по Северо-Западному федеральному округу - меньше только у Карелии, Ленобласти и Ненецкого автономного округа.

Между тем, общий госдолг субъектов СЗФО по состоянию на 1 октября составил 182 млрд 244 млн 048, 67. Самый большой госдолг у Санкт-Петербурга - 30 млрд 100 млн рублей, Коми - 26 млрд 834 млн 284, 73 тыс рублей и Архангельской области - 26 млрд 167 млн 816, 87 тыс рублей.

В целом по стране самый большой госдолг зафиксирован у Московской области (123,1 млрд рублей), Краснодарского края (110,6 млрд рублей) и Республики Татарстан (94,4 млрд рублей).