Госдолг Псковской области увеличился за месяц на 200 млн рублей. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на официальном сайте министерства финансов РФ.
Так, по состоянию на 1 сентября госдолг Псковской области составлял 15 млрд 118 млн 215,5 тыс. рублей, а по состоянию на октября - 15 млрд 318 млн 215,5 тыс рублей. При этом у псковского региона один из самых маленьких объемов госдолга по Северо-Западному федеральному округу - меньше только у Карелии, Ленобласти и Ненецкого автономного округа.
Между тем, общий госдолг субъектов СЗФО по состоянию на 1 октября составил 182 млрд 244 млн 048, 67. Самый большой госдолг у Санкт-Петербурга - 30 млрд 100 млн рублей, Коми - 26 млрд 834 млн 284, 73 тыс рублей и Архангельской области - 26 млрд 167 млн 816, 87 тыс рублей.
В целом по стране самый большой госдолг зафиксирован у Московской области (123,1 млрд рублей), Краснодарского края (110,6 млрд рублей) и Республики Татарстан (94,4 млрд рублей).