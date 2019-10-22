Выиграть набор творожных паст и питьевых йогуртов от «Прасковьи Молочковой» смогут участники конкурса репостов

В группах «Прасковьи Молочковой» ВКонтакте и Instagram стартовал новый конкурс репостов. У участников конкурса есть шанс выиграть набор творожных паст и йогуртов псковского производителя молочной продукции.
Чтобы стать участником, необходимо вступить в группу «Прасковья Молочкова» в Instagram или ВКонтакте, сделать репосты публикаций о конкурсе, закрепить запись у себя на стене и не удалять ее до окончания розыгрыша.
4 ноября по итогам конкурса выберут сразу трех победителей, которые получат:
Вручение призов пройдет 4 ноября в 19.00. В случае, если вы не сможете прийти в этот день, компания вручит вам приз с победителями следующего конкурса.