Экономика

Банк «Открытие» и Федеральная таможенная служба договорились о сотрудничестве

В рамках Международного таможенного форума в Москве банк «Открытие» и Федеральная таможенная служба заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали руководитель ФТС Владимир Булавин и президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, кредитная организация совместно с ФТС планирует расширять сотрудничество в рамках проекта платежной системы «Таможенная карта», предназначенной для участников внешнеэкономической деятельности. Банк «Открытие» примет активное участие в мероприятиях и проектах, реализуемых Федеральной таможенной службой. ФТС рассмотрит возможность использования продуктов и услуг финансовой группы «Открытие» наряду с продуктами других финансовых организаций.

«Соглашение с Федеральной таможенной службой позволит банку укрепить партнерские отношения с ведомством и поможет нам развивать одно из ключевых направлений бизнеса – комплексное обслуживание корпоративных клиентов, занимающихся внешнеэкономической деятельностью», - убежден президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.