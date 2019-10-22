Экономика

Почти 30 тысяч пенсионеров Псковской области получат в следующем году региональную доплату к пенсии

Депутатам областного Собрания на октябрьской сессии предстоит принять закон, касающийся установления с 2020 года региональной социальной доплаты к пенсии пенсионерам, материальное обеспечение которых не достигает величины прожиточного минимума. Такая выплата предусмотрена федеральным законодательством, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Месяцем ранее законом области была установлена величина прожиточного минимума пенсионера – она составила 9 529 рублей. Так как в нашем регионе эта цифра выше, чем в целом по России, то у Псковской области возникает обязанность по предоставлению региональной социальной доплаты к пенсии – разницы между величиной прожиточного минимума пенсионера в Псковской области и материальным обеспечением пенсионера.

Прогнозная численность получателей региональной социальной доплаты к пенсии в 2020 году составляет 29 369 человек, средний размер доплаты – 2 250,90 рублей на человека. Годовой объём выплат оценивается в 708 млн 881 тысячу рублей. 93% расходов возьмёт на себя федеральный бюджет, софинансирование региона составит 7%. Расходы на доставку социальной доплаты также будут покрываться из областного бюджета.