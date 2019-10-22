Экономика

668 тыс. юридических лиц закрылось в России за год

Из-за ухудшения экономических условий в России за последний год закрылось 668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития. За последний год в результате реорганизаций, ликвидаций, банкротств и других причин больше всего фирм закрылось в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской области и Краснодарском крае, следует из данных на сайте ФНС. Прирост компаний зафиксирован только в одном регионе страны — в Чукотском округе.

Минэкономразвития оценило количество закрывшихся юридических лиц с августа 2018 года по август 2019-го в 667,9 тыс. единиц. Все предприятия относились к категории малого и среднего предпринимательства (МСП). По данным ФНС, за четыре года их число уменьшилось на 5,2%, таким образом к началу сентября в России действовало 2,4 млн юрлиц. На прекращение их работы повлияли повышение с этого года НДС с 18 до 20%, отмена пониженных тарифов страховых взносов для предприятий, работающих на упрощённой и патентной системах налогообложения или едином налоге на вмененный доход (ЕНВД). Также бизнес подкосило внедрение контрольно-кассовой техники.

При этом в Минэке подчеркнули, что по сравнению с зарубежными странами в России все равно достаточно высокое число предпринимателей на 1 тыс. граждан. Министерство допускает, что бизнес продолжит закрываться, когда будет отменен единый налог на вмененный доход. При этом в ведомстве не видят риска невыполнения нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства.