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Экономика

Раскрыты параметры новой пенсионной системы

25.10.2019 09:05|ПсковКомментариев: 2

Законопроект о «государственном пенсионном плане» (ГПП), который в сентябре анонсировал Минфин, находится в высокой стадии готовности. Разработчики надеются в скором времени обсудить его с рынком и общественностью перед внесением в Госдуму, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к разработчикам документа.

Минфин и ЦБ РФ в 2016 году разработали концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). В 2017 году эта концепция бурно обсуждалась в профессиональной среде, вносилась в правительство РФ. Однако правительство так и не одобрило даже концепцию законопроекта из-за разногласий Минфина и ЦБ с социальным блоком кабинета министров по ключевому вопросу – автоматической подписке граждан для участия в новой системе.

В начале сентября 2019 года Минфин заявил о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе – «О гарантированном пенсионном плане» – взамен ИПК. Система будет строиться на ранее представленной концепции ИПК, однако будет полностью добровольной. По словам источников, правительство и ЦБ решили остановиться на названии «гарантированный пенсионный план» (ГПП), однако суть предложения остается прежней: система будет полностью добровольной и будет существовать вместе с обязательным пенсионным страхованием и негосударственным пенсионным обеспечением.

Гарантированный пенсионный план

Согласно концепции новой накопительной пенсионной системы, о которой журналистам рассказали источники, близкие к разработчикам, вступить в ГПП человек сможет в любом возрасте. Присоединиться к системе можно несколькими способами. Так, работодатель с письменного согласия своего работника через систему межведомственного электронного взаимодействия подает информацию в пенсионный оператор, функции которого, предполагается, будет выполнять Национальный расчетный депозитарий (НРД). Также сам гражданин сможет самостоятельно через «Гослуслуги» подать такое заявление.

НРД будет заниматься ведением реестра участников ГПП, а также администрировать взносы.

Гражданин сможет сам устанавливать и изменять размер взносов (но стоит помнить, что налоговый вычет будет действовать только в отношении не более 6% от заработной платы), а также приостанавливать неограниченное число раз уплату пенсионных взносов по ГПП, но не более чем на пять лет подряд. При заключении договора будет предусматриваться «период охлаждения» – полгода, в этот период гражданин может потребовать возвратить пенсионные взносы, которые он направил в ГПП, и расторгнуть договор.

Договор будет считаться заключенным с даты первого платежа, а не с фактического подписания документов.

Действующие пенсионные схемы НПФ (речь идет и об индивидуальных пенсионных программах) могут быть приведены в соответствие с ГПП.

Граждане смогут переводить свои средства по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в ГПП. Также граждане смогут менять НПФ, на эту программу «заморозка переходов» не распространяется. Гражданин подает заявление на переход, и текущий поток его взносов сразу переходит в другой фонд, а оставшаяся часть переходит в рамках регламента по фиксингу.

Выплаты

Пока концепцией ГПП предлагается срочная выплата на 15 лет, но в процессе обсуждения законопроекта этот срок может быть изменен.

Человек сможет начать получать пенсию либо в момент наступления пенсионного возраста, либо по истечении 30 лет с даты начала уплаты первого пенсионного взноса по ГПП. Это будет зависеть от того, какой срок наступит раньше.

При этом пенсионная выплата по ГПП будет ежегодно подлежать индексации на уровень инфляции.

Фонд вправе осуществить единовременную выплату в размере средств ГПП, если по результатам расчета размер пенсионной выплаты будет менее одной пятой размера социальной пенсии.

Помимо стандартной ситуации, гражданин сможет получить пенсионную выплату и при других условиях. Так, участник ГПП может согласовать с фондом свой вид выплаты (пожизненную, единовременную или другую).

Если у человека есть заболевание (это заболевание должно быть указано в перечне социально значимых заболеваний) и ему не назначена пожизненная негосударственная пенсия, он может обратиться в фонд за деньгами. То есть средства, которые он накопил в ГПП, а также то, что он перевел из ОПС, если захотел это сделать, – направить на лечение. Однако это сумма будет равна только размеру тех средств, которые человек потратил на дорогостоящий вид лечения.

Также средства ГПП могут быть наследованы, но кроме случаев, когда участник системы умер раньше назначения пожизненно негосударственной пенсии.

Гарантии

Все основные аспекты ГПП будут сформулированы в законе, а не в пенсионных правилах отдельных НПФ. Это будет стандартный пенсионный продукт. НРД, как пенсионный оператор, будет вести персонифицированный учет пенсионных прав. Он будет администрировать переводы между НПФ. Выплаты также осуществляются через пенсионного оператора.

Система гарантирования в ГПП будет похожа на систему гарантирования в ОПС и иметь два уровня гарантирования. Фонд гарантирования в Агентстве по страхованию вкладов будет тот же самый.

Гарантия распространяется на всю сумму: и на взносы по ГПП, и на добровольно переведенные ОПС, и на накопленный процент. Гарантия будет действовать как на период формирования пенсии, так и на период ее выплаты.

НПФ будет обязан не реже чем раз в 5 лет фиксировать средства гражданина в ГПП, так называемый неснижаемый остаток, и эта сумма не может быть меньше последней суммы фиксинга. Если на дату фиксации человек получил убыток по его вложениям, то фонд должен за счет собственных средств восполнить средства.

Фонды, которые захотят участвовать в этой системе, должны будут пройти проверку ЦБ РФ, как это было с фондами по ОПС, и вступить в систему гарантирования.

Льготы

Среди льгот новой накопительной системы – освобождение пенсионных взносов в размере не более 6% от заработной платы для физических лиц от НДФЛ. При этом предусмотрен упрощенный порядок получения такого социального налогового вычета – он будет осуществляться для наемных работников в момент определения налоговой базы по НДФЛ без подачи заявления работодателю.

Для работодателя будут льготы в виде повышающих коэффициентов при расчете налога на прибыль, если они софинансируют взносы в ГПП. Размер коэффициента в первые шесть лет со дня включения работника в реестр участников ГПП будет равен 0,3%, а в следующие годы – 6%. Исчисленный таким образом совокупный показатель по всем работникам не может превышать 12% от общей суммы расходов на оплату труда без учета отдельных видов расходов.

ГПП для НПФ

Вознаграждение НПФ в системе ГПП будет схоже с системой вознаграждения по ОПС. Размер постоянной части вознаграждения не должен будет превышать в совокупности 0,75% от средств пенсионных резервов гражданина ГПП за отчетный год и средств, которые НПФ отчисляет в фонд гарантирования пенсионных накоплений. Размер переменной части не должен будет превышать 75% от дохода от размещения средств пенсионных резервов ГПП. Пенсионными правилами фонда может быть предусмотрен порядок изменения размера постоянной части вознаграждения фонда относительно стоимости чистых активов, составляющих пенсионные резервы по ГПП.

НПФ должны будут платить отдельные взносы по ГПП в гарантированный пенсионный фонд. Ставка будет определена после принятия закона.

Инвестиционная декларация у ГПП будет такой же, как и у ОПС.

Для введения ГПП будут подготовлены три пакета поправок в законы, которые регулируют деятельность пенсионных фондов, а также в Кодекс об административных правонарушениях. Изменения будут предусматривать административную ответственность пенсионного оператора за невыполнение им обязанностей.

Планируется, что ГПП начнет свою работу в 2021 году.

Пока не обсуждается допуск страховщиков жизни и управляющих компаний к ГПП.

По словам источников, Банк России и Минфин надеются, что граждане воспользуются возможностью переводить ОПС в ГПП, но не ждут большого притока граждан в новую систему.

Правительство и ЦБ РФ не будут «рекламировать» новый продукт, считают, что это должны делать сами НПФ, однако не исключают, что в рамках мероприятий по повышению финансовой грамотности населения расскажет о таком способе накопления пенсии, отметил источник.

Сначала состоится общественное обсуждение, после чего законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму.

Теги: #пенсии #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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