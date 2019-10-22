Экономика

Результаты борьбы с «черными кредиторами» обсудили в Псковской области

Результаты борьбы с нелегальными кредиторами и дальнейшие шаги по расширению сотрудничества обсудили на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере экономики представители Северо-Западного главного управления Банка России и правоохранительных органов Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения, со стороны СЗГУ Банка России в совещании приняли участие сотрудники отдела противодействия нелегальной деятельности и руководство отделения по Псковской области.

«За девять месяцев 2019 года Северо-Западное главное управление Банка России направило в правоохранительные органы и органы исполнительной власти Псковской области 10 обращений о деятельности нелегальных организаций на финансовом рынке», - рассказала на заседании рабочей группы представитель отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного ГУ Банка России Юлия Ваганова.

По обращениям, направленным СЗГУ Банка России, в 2019 году в Псковской области возбуждено 4 дела об административных правонарушениях и одно дело о нарушении закона о рекламе, 3 судебных решения уже вынесено.

По результатам рассмотрения обращений Северо-Западного ГУ за незаконную выдачу потребительских займов привлечены к ответственности три должностных лица. Двое из них незаконно выдавали займы с последующим возмещением за счет средств материнского капитала. Третий, индивидуальный предприниматель, выдавал займы под залог бытовой и иной техники, не имея лицензии на деятельность ломбарда.

В отношении одной из псковских компаний возбуждено административное дело за незаконное использование в названии слова «микрофинансирование». Включать в название слова, имеющие отношение к микрофинансовому рынку, могут только организации, состоящие в соответствующем реестре Банка России.

Выдавать кредиты и займы на коммерческой основе в соответствии с законодательством имеют право только банки и субъекты микрофинансового рынка (микрофинансовые организации, кредитно-потребительские кооперативы, ломбарды), состоящие в реестрах Банка России.

Юридические лица, не состоящие в реестрах Банка России или исключенные оттуда, индивидуальные предприниматели и физические лица по закону не имеют права выдавать займы. Права потребителей, которые берет у них кредиты, не защищены.

«Тесное сотрудничество Банка России с правоохранительными органами позволяет выявлять и пресекать больше нарушений, лучше защищать права граждан и успешнее противодействовать нелегальным финансовым организациям», - отметил заместитель управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Сергей Иванов.

Уточнить, действует ли организация на финансовом рынке легально, можно в разделе «проверить участника финансового рынка» на сайте Банка России www.cbr.ru. Там же в разделе «Анонимное информирование» можно оставить информацию о фактах возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке. Обращение также можно направить в Северо-Западное главное управление Банка России письмом или через интернет-приемную на сайте Банка России.