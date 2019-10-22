Экономика

У Псковской области появился еще один финансовый партнер

Администрация Псковской области в лице губернатора Михаила Ведерникова подписала соглашение о сотрудничестве с одним из коммерческих банков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Соглашение предполагает долгосрочное сотрудничество, направленное на реализацию ряда задач в области обеспечения социально-экономического развития Псковской области. Документ также предусматривает взаимодействие в области финансирования ряда инвестиционных и инфраструктурных проектов на территории Псковской области, привлечение частных инвестиций в экономику региона, развитие сферы финансово-экономического консалтинга, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Для Псковской области соглашение открывает дополнительные возможности для поддержки малого и среднего бизнеса, продвижения инвестиционных проектов и поиска новых инвесторов. Кроме того, мы рассматриваем банк в качестве партнера при реализации социально значимых проектов и проектов по поддержке детей», — сказал Михаил Ведерников.

Напомним, ранее губернатор Михаил Ведерников заявлял, что банк намерен выступить партнером областных властей в вопросе реконструкции Дома культуры на острове Залита.