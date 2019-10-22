Бюджет Псковского района на плановую трехлетку будет иметь социальную направленность. Об этом сегодня, 25 октября, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Она отметила, что работа по планированию бюджета уже началась, но о конкретных суммах говорить пока рано. В то же время Наталья Федорова подчеркнула, что основной удельный вес расходов идет на образование и культуру.
«Все направления важны, но сфера ЖКХ для нас является архиважной на данный момент», - заявила она.
Также глава района обозначила круг наиболее актуальных вопросов Псковского района - образование, культура, спорт, мероприятия по реформированию и оздоровлению материальной базы ЖКХ для оказания качественных услуг населению, дороги.