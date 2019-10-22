Экономика

Бюджет Псковского района на плановую трехлетку будет иметь социальную направленность

Бюджет Псковского района на плановую трехлетку будет иметь социальную направленность. Об этом сегодня, 25 октября, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Она отметила, что работа по планированию бюджета уже началась, но о конкретных суммах говорить пока рано. В то же время Наталья Федорова подчеркнула, что основной удельный вес расходов идет на образование и культуру.

«Все направления важны, но сфера ЖКХ для нас является архиважной на данный момент», - заявила она.

Также глава района обозначила круг наиболее актуальных вопросов Псковского района - образование, культура, спорт, мероприятия по реформированию и оздоровлению материальной базы ЖКХ для оказания качественных услуг населению, дороги.