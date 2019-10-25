Экономика

Банк России снизит ключевую ставку до уровня 6,5%

По итогам заседания, Совет директоров Банка России принял решение снизить с 28 октября ключевую ставку на 0,5 п.п. до уровня до 6,5%. Решение было принято под влиянием более быстрого, чем прогнозировалось Банком России, снижения инфляции: по состоянию на середину октября оценка инфляции составляет 3,8% г/г против 4,7% г/г на конец второго квартала. Как Псковской Ленте Новостей сообщил старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич, по итогам заседания Банка России, 25 октября, в предыдущий раз столь сильное снижение ключевой ставки регулятор провел в конце 2017 года в схожих условиях: тогда годовые темпы инфляции за вторую половину года снизились с 4,3% г/г до 2,5% г/г.

Решение Банка России сопровождалось обновлением прогноза. Прогноз по инфляции на конец 2019 года был понижен с 4,0 - 4,5% г/г до 3,2 - 3,7% г/г; прогноз на 2020 год составил 3,5 - 4% г/г. Прогноз Аналитического управления банка «Открытие» составляет 3,3% и 3,5% соответственно. Обновленный прогноз Банка России по ВВП составляет 0,8 - 1,3% в 2019 году, по итогам 2020 года - 2 - 3%. Прогноз Аналитического управления банка «Открытие» составляет 1,2% и 2,1% соответственно. Сдерживающее влияние на динамику экономической активности продолжает оказывать снижение внешнего спроса, а также более медленная, чем ожидалось, реализация запланированных Правительством национальных проектов. Ожидаемое на горизонте прогноза замедление мировой экономики продолжит оказывать сдерживающее влияние на рост ВВП.

Замедление инфляции Банк России связывает не только с низким ростом цен на продовольствие в условиях высокого урожая и укреплением национальной валюты. Все более значительное сдерживающие влияние начинает оказывать замедление внутреннего спроса под влиянием «отставания финансирования бюджетных расходов». Впрочем, по мнению Аналитического управления, определенный вклад в охлаждение потребительского спроса оказывает и замедление розничного кредитования, обусловленное слабым ростом реальных располагаемых доходов и ужесточением регулирования. Показатели инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся вблизи или ниже 4%. По мнению Аналитического управления банка «Открытие», рост цен на услуги (в составе базового индекса потребительских цен) и товары длительного потребления, в наибольшей степени отражающих монетарное давление в экономике, к концу года может опуститься до уровня 2 - 2,5% г/г - то есть существенно ниже целевого уровня. Низкие уровни монетарной инфляции увеличивают вероятность снижения ключевой ставки на горизонте полугода до уровня 5,5 - 6%.

Увеличиваются риски избыточного снижения ключевой ставки в течение 2020 года в случае сохранения низких темпов роста со стороны потребительского спроса и отсутствия внешнеэкономических шоков. Избыточного - в свете сохраняющейся инверсии ставок на рынке казначейских облигации США и вероятного циклического замедления мировой экономики, начало которого ожидается на горизонте 1 - 1,5 лет. Волатильность на финансовых рынках в этих условиях может спровоцировать отток капитала и потребует от Банка России увеличения уровня ставок.

Решение Банка России было полностью ожидаемым для рынка. Изменения курса рубля - укрепление на 0,3%, и доходности ОФЗ - сокращение на 5 б.п., в целом находятся в рамках статистической погрешности, однако также могут свидетельствовать и о росте ожиданий рыночных игроков дальнейшего снижения ключевой ставки. Так, доходности 3 и 5 летних гособлигаций, традиционно выступающих хорошим ориентиром для монетарной политики в последние полгода составляют 6,1 - 6,2%. Ставка денежного рынка RUONIA, которая выступает операционным ориентиром денежно-кредитной политики, c учетом традиционного спреда около 20 - 25 б.п. к ключевой ставке, можно ожидать на уровне около 6,3%.