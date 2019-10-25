Экономика

В текущем году в Псковской области намолотили в 3 раза больше зерна, чем в прошлом

На 1 октября 2019 года валовые сборы зерна (в первоначально-оприходованном весе) в хозяйствах всех категорий составили 150,3 тыс. тонн, картофеля – 98,4 тыс. тонн, овощей – 19,9 тыс. тонн. Зерна намолочено по сравнению с аналогичной датой предыдущего года в 3,1 раза больше, картофеля накопано меньше на 3,4%, овощей собрано на 1,7% меньше. Об этом сообщает Псковстат.

На конец сентября по сравнению с концом сентября 2018 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей сократилось на 6,3%, коров – также на 6,3%, овец и коз – на 7,9, птицы – на 6,5%, поголовье свиней увеличилось на 13,8%.

В январе-сентябре в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено 239,2 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 150,9 тыс. тонн молока, 66,1 млн. штук яиц. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 23,9%, яиц – на 5,4%, производство молока уменьшилось на 1,9%.

В сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого предпринимательства) в январе-сентябре 2019 года надои молока на одну корову составили 5796 кг против 5529 кг в январе-сентябре 2018 года.