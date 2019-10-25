Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, которое предлагает внести изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, сообщает РБК.

Согласно документу, с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать показатели об уровне бедности данными о доходах населения. Такой информацией с ведомством будут делиться Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР).

Оценка уровня бедности будет происходить после интеграции показателей Росстата с информацией ФНС и ПФР. Верифицированные данные по стране и каждому отдельному региону будут публиковаться 29 декабря.

Еще одно нововведение касается изучения и анализа информации об условиях жизни, финансовом положении и условиях трудовой деятельности семей с детьми и пенсионеров. Ожидается, что Росстат приступит к этой работе также с 2020 года с охватом 25 тысяч домохозяйств.

Основной целью нововведения станет повышение качества статистики бедности в России. Ожидается, что оно поможет усилить адресность социальной помощи от государства.