Экономика

Игорь Савицкий: Все бюджетные организации для поддержки бизнеса нужно сократить

Все бюджетные организации, созданные в Псковской области для поддержки бизнеса, нужно сократить. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) высказал известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.

«Специализированный комитет при региональной власти по экономическому развитию и инвестиционной политике, агентство инвестиционного развития, разнообразные центры поддержки промышленности и экспорта, фонд развития предпринимательства и другие. Это совершенно пустые организации, они экономике Псковской области и предпринимательству не нужны», - заявил Игорь Савицкий.

По его мнению, такие организации не несут никакой практической пользы, никак не помогают развитию бизнеса, а только впустую тратят бюджетные деньги. «Если мы все их сократим — это будет большая экономия бюджету Псковской области. Это заработная плата и другие расходы тех чиновников, которые сидят бесполезно в комитетах и занимаются совершенно бесполезными делами. Более того, я не думаю, что они очень компетентны в этих делах. Когда человек не работал в бизнесе ни дня и возглавляет какой-то комитет по промышленности или экономике, думаю, что это не совсем правильно. Мы — предприниматели в таких комитетах не нуждаемся. Лучше сэкономить эти деньги и кинуть их на развитие здравоохранения, учебного процесса, школ и детских садов. Это будет намного правильнее», - уверен Игорь Савицкий.

В качестве примера бесполезного расходования средств Игорь Савицкий привел «Псковский бизнес-инкубатор» как наиболее близкий к бизнесу инструмент. «Я сходил посмотрел на это убогое заведение несколько раз и посчитал за сколько я мог бы сделать такой проект. Если бы город мне платил порядка 900 тысяч рублей, я бы его реализовал, только в прекрасных помещениях, все это было бы красиво, квалифицированно и компетентно. Сегодня город тратит 6 миллионов, а там просто какой-то гадюжник непонятный, с непонятным выхлопом и функциями. Чтобы понять как работают все эти отделы, связанные с экономикой, сходите в бизнес-инкубатор, посмотрите все внимательно. Пройдите по этим обшарпанным скучным кабинетам - и вы поймете, как чиновники "стараются" способствовать развитию нашей экономики», - заявил он.