Экономика

«Эхономика» c Игорем Савицким. ВИДЕО

Сегодня в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прошел очередной выпуск программы «Эхономика». Гость студии - псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.

Разговор шел о том, почему Псковской области при всех существующих инвестициях никак не удается вылезти из огромных бюджетных долгов и убрать из словосочетания доходная база бюджета постыдную приставку «низкая». Где не дорабатывают чиновники? Нужны ли региону стратегии социально-экономического развития и что нужно для создания благоприятного инвестиционного климата?