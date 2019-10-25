Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Сапоги на первые морозы
не думай о Yota
Где переобуть машину?
Розыгрыш Билетов
«Бригадный Подряд» в Пскове
Дом от А до Я
Золотая осень где отдохнуть?
Штраф за оскорбление коллектора
Аварий не будет!
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Идеальное авто в Автотим
Кто такие шабашники?
Вася В. и «Кирпичи» в Пскове
Вера Брежнева в Пскове
Не в коня корм?
Архитектор провалов
 
 
 
ещё Экономика 25.10.2019 08:300 Агентство стратегических инициатив приглашает псковских лидеров стать представителем в регионе 29.10.2019 14:220 Банк «Открытие» кратно увеличил выдачи кредитов 29.10.2019 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Савицким 29.10.2019 08:470 В России для проверки IT-безопасности банков могут привлечь хакеров 29.10.2019 08:386 Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности 28.10.2019 21:141 В текущем году в Псковской области намолотили в 3 раза больше зерна, чем в прошлом
 
 
 
Самое популярное 27.10.2019 20:1218 Жители Псковской области обсуждают в соцсетях последствия усиления ветра. ФОТО 28.10.2019 00:111 Распоряжением администрации Пскова введен режим повышенной готовности в связи с сильным ветром 28.10.2019 14:371 Фотофакт: Сильный ветер чуть не разрушил Эйфелеву башню в Пскове 26.10.2019 17:168 В псковском «Акваполисе» готовятся к запуску новоформатного фермерского рынка. ФОТО 28.10.2019 09:404 ДТП произошло у Кремля в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Банк «Открытие» кратно увеличил выдачи кредитов

29.10.2019 14:22|ПсковКомментариев: 0

Банк «Открытие» продемонстрировал рекордный рост на рынке розничного кредитования по итогам 9 месяцев 2019 года. Так, за первые 3 квартала выдачи потребительских кредитов выросли в 3 раза к аналогичному периоду прошлого года и составили 87,6 млрд рублей; выдачи ипотеки – более чем в 3 раза и составили 54 млрд рублей. Это позволило банку укрепить свои позиции в числе лидеров российского рынка: с начала 2018 года «Открытие» переместилось с 25 на 6 место по выдачам кредитов наличными и с 17 на 6 место по выдачам ипотечных кредитов.

Еще одним стратегическим направлением развития розничного кредитного бизнеса банка в 2020 году станут кредитные карты. По данным на 30 сентября 2019 года, доля кредитных карт в общем портфеле пластика (более 2 000 000 банковских карт) выросла до 10%, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке «Открытие». Запустив активные продажи кредитных карт только во 2 квартале, с начала 2019 года банк в 3,5 раза увеличил ежемесячные выдачи в этом сегменте.

Директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Михаил Чамров отметил, что кредитные карты остаются важным драйвером роста на рынке пластиковых карт. Так, с 2016 года по настоящее время эмиссия кредитных карт увеличилась на 20%. «В то же время рынок кредитных карт продолжит демонстрировать «двузначный» рост на фоне роста популярности карточных платежей. Что касается банка «Открытие», мы планируем кратно нарастить продажи кредитных карт, предлагая нашим клиентам уникальные выгодные продукты и, как и в случае с другими сегментами розничного кредитования, в перспективе двух лет значительно укрепить свои позиции на этом рынке», - прокомментировал он.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В особой экономической зоне «Моглино» под Псковом планируют построить полимерно-битумный завод. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 979 человек
29.10.2019, 14:250 Игорь Савицкий: Все бюджетные организации для поддержки бизнеса нужно сократить 29.10.2019, 14:220 Банк «Открытие» кратно увеличил выдачи кредитов 29.10.2019, 14:120 В Архангельске будут судить мужчину, который убил и съел трех собутыльников 29.10.2019, 14:030 Фестиваль интеллектуальных игр «Встречи на Ловати» состоится в начале ноября в Великих Луках
29.10.2019, 13:540 Игорь Савицкий: Люди просто не верят, что митинги могут что-то изменить 29.10.2019, 13:500 Олег Брячак: В Псковской гордуме работают в основном вменяемые люди, с которыми приятно работать 29.10.2019, 13:420 В Пскове прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню вневедомственной охраны 29.10.2019, 13:342 В Псковской области создадут кибердружину
29.10.2019, 13:300 В Псковской области будет работать 29 площадок для сдачи Большого этнографического диктанта 29.10.2019, 13:281 382 человека, страдающего наркоманией и алкоголизмом, официально числится на учете в Псковской области 29.10.2019, 13:240 В России начали действовать налоговые льготы для дачников 29.10.2019, 13:210 Лаборатория по геномным исследованиям появится в Пскове
29.10.2019, 13:150 Вера Емельянова: Предложения Псковского облсовпрофа по оздоровлению населения можно обсуждать лишь при формировании бюджета на 2021 год 29.10.2019, 13:070 Прокуратура обязала администрацию Себежского района обеспечить жильем сироту 29.10.2019, 13:060 Более 6 тысяч преступлений зарегистрировано в Псковской области с начала года 29.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Савицким
29.10.2019, 13:020 С августа в Псковской области возбуждено 11 уголовных дел по фактам незаконной вырубки лесов 29.10.2019, 12:571 Олег Брячак: «Справедливая Россия» за 13 лет заработала большой авторитет, хоть и не может конкурировать с партией власти 29.10.2019, 12:540 Жителей Псковской области приглашают принять участие в исследовании «60. Цифровой регион» 29.10.2019, 12:410 При покупке жилья псковичи предпочитают новостройкам вторичный фонд
29.10.2019, 12:330 Председатель Гдовского районного Собрания Юлия Сагателян сложила полномочия 29.10.2019, 12:300 Два жителя Пыталово осуждены за незаконное приобретение и хранение наркотиков 29.10.2019, 12:171 Псковские власти обсудили с ректорами медицинских вузов Санкт-Петербурга вопрос подготовки кадров 29.10.2019, 12:060 Псковское общество «Мемориал» проведет общероссийскую акцию «Возвращение имен» 30 октября
29.10.2019, 12:060 Tele2 организует лекцию Александра Кузьмина о создании личного бренда в рамках проекта «Спичка» 29.10.2019, 11:540 На Всенародную танцплощадку «Ээхх, Разгуляй!» приглашает Радио Шансон 29.10.2019, 11:532 Игорь Савицкий станет гостем программы «Эхономика» 29.10.2019, 11:520 Эксперт: Зачастую нестабильный курс валют не влияет на рынок псковской недвижимости
29.10.2019, 11:430 В Псковской области житель Чехии осужден за контрабанду оружия через границу 29.10.2019, 11:432 В Пскове значительно сократились темпы продажи новостроек 29.10.2019, 11:390 Глава Порховского район Виктор Степанов о работе «Экопрома»: Движение вперед есть 29.10.2019, 11:350 Дни открытых дверей в межрайонных налоговых инспекциях Псковской области посетили почти две тысячи человек
29.10.2019, 11:260 763 заявки на конкурс «Лидеры России 2020» поступило от Псковской области 29.10.2019, 11:180 Депутат предложил ввести мотивационные письма для поступающих в вузы 29.10.2019, 11:120 Выставка, посвященная проблеме бездомности, откроется в галерее «Цех» 29.10.2019, 11:110 В Псковской области по «горячим следам» раскрыта кража 770 тысяч рублей у пенсионерки
29.10.2019, 11:000 Гражданин Чехии осужден за незаконное пересечение Государственной границы РФ 29.10.2019, 10:570 Стало известно, чего больше всего боятся россияне 29.10.2019, 10:500 Вопрос о подписании Соглашения о минимальной зарплате в Псковской области на 2020 год рассмотрит трехсторонняя комиссия 29.10.2019, 10:421 Олег Брячак станет гостем программы «Гайд-парк»
29.10.2019, 10:360 «Звездный старт» прошел в Великолукском медицинском колледже 29.10.2019, 10:261 Уголовное дело завели на жителя Псковской области за организацию притона в Санкт-Петербурге 29.10.2019, 10:180 В Псковском районе сгорел дом из-за аварийного режима работы печного оборудования 29.10.2019, 10:150 В России расширен список запрещенной для детей информации
29.10.2019, 10:080 Виктор Золотов поздравил личный состав и ветеранов с днем вневедомственной охраны 29.10.2019, 09:540 Стартовала третья Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» 29.10.2019, 09:450 В Локнянском районе водитель «Хендай» погиб после столкновения с лосем 29.10.2019, 09:370 Курсант псковской Академии ФСИН стала победителем всероссийского конкурса «Меня оценят в XXI веке»
29.10.2019, 09:300 Пенсионерка получила ушибы и травму головы после падения в городском автобусе 29.10.2019, 09:252 Псковичей приглашают на отдых в витебский санаторий «Летцы» 29.10.2019, 09:140 Женщина госпитализирована с переломами после наезда пьяного водителя в Плюсском районе 29.10.2019, 09:070 Предания Духовой горы
29.10.2019, 08:586 Социологи зафиксировали рост уровня поддержки Путина 29.10.2019, 08:470 В России для проверки IT-безопасности банков могут привлечь хакеров 29.10.2019, 08:386 Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности 29.10.2019, 08:290 К реальным срокам приговорены в Псковской области 11 несовершеннолетних преступников за 9 месяцев 2019 года
29.10.2019, 08:170 Администрация президента РФ проведет семинар для вице-губернаторов 29.10.2019, 08:120 Псковский спецназ поздравил протоиерея Олега Тэора с предстоящим юбилеем 29.10.2019, 08:010 На «Капустные вечёрки» приглашает Псковский колледж искусств 30 октября 28.10.2019, 22:278 Средняя зарплата в Псковской области за год увеличилась на 9,1%
28.10.2019, 22:180 Попробовать себя в искусстве стрит-арта смогут псковичи 4 ноября 28.10.2019, 22:163 Житель Порхова, обвиненный в краже, оскорбил судью и секретаря судебного заседания 28.10.2019, 22:000 Арт-эксперимент «Театр-24» вновь стартовал в Великих Луках 28.10.2019, 21:460 Вокальный коллектив «Конфетти» поучаствует в финальном концерте псковского фестиваля «Кукарача»
28.10.2019, 21:341 Пенсионный фонд предупреждает о сайтах-подделках ПФР 28.10.2019, 21:250 Наталья Федорова о ремонте дорог в Псковском районе, ситуации с Талабскими островами и работе с регоператором ТКО 28.10.2019, 21:141 В текущем году в Псковской области намолотили в 3 раза больше зерна, чем в прошлом 28.10.2019, 21:020 В Псковском районе будут судить ревнивца, ударившего сожительницу ведром
28.10.2019, 20:500 15 работ отобрано в Псковской области на Всероссийский этап Международного конкурса «Красота Божьего мира» 28.10.2019, 20:360 Турецкие отели могут обложить «налогом на проживание» 28.10.2019, 20:222 В Псковской области «пересчитали» бабушек и дедушек 28.10.2019, 20:100 Областная библиотека приглашает на концерт
28.10.2019, 19:590 До трех лет лишения свободы грозит жителю Тямши, избившему соседа 28.10.2019, 19:418 Реплика Донецкого: Лакмусовый ветер 28.10.2019, 19:334 Смертность в Псковской области снизилась на 3,4%, рождаемость — на 7,4% 28.10.2019, 19:261 Школьницы из Невеля и Опочки стали победителями 22-й Всероссийской олимпиады по школьному краеведению
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.