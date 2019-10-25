Экономика

Программу социально-экономического развития области должны писать местные эксперты, считает Игорь Савицкий

Чтобы написать программу социально-экономического развития Псковской области, необходимо привлекать местных специалистов и экспертов. Такую позицию в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) озвучил известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.

«Я не думаю, что Псковская область — это какой-то особый регион. У нас почти все регионы в стране развиваются примерно одинаково, за исключением нескольких нефтедобывающих. Что касается программы социально-экономического развития и экспертов, которые привлекаются к ее написанию, я просто в недоумении», - заявил Игорь Савицкий.

Он напомнил, что одна из Сингапурских компаний разрабатывала мастер-план развития ОЭЗ «Моглино», и отметил что на тот момент это стоило области примерно 180 млн рублей. «Я до сих пор не видел этого документа, было бы интересно взглянуть, на что потрачены такие деньги», - заявил Игорь Савицкий.

«У нас в Псковской области достаточно своих экспертов, которые могли бы написать стратегию развития, но к нам по поводу нашего видения никто не обращался. Как видно, с идеями у власти всегда все было хорошо», - поделился генеральный директор холдинга «НПН».

Он заявил, что ведущие специалисты и предприниматели, если бы их попросили, собрались бы и написали социально-экономическую программу, которая действительно необходима для области. «Главное, чтобы все, что мы сделали, не пошло "в стол", а то сейчас получается, что нас никто не слушает», - заключил Игорь Савицкий.