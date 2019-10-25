Экономика

Ограничить класс опасности для предприятий ОЭЗ «Моглино» предложил Игорь Савицкий

Известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий считает, что необходимо на законодательном уровне определить, производства каких классов опасности могут строить в ОЭЗ «Моглино». Свое мнение по этому поводу он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Нужно не ждать каких-то экспертиз, а ограничить классы опасности, строительство которых возможно в "Моглино". Если такой закон будет принят, это будет большим шагом в решении этой проблемы», - заявил Игорь Савицкий.

Он также обратился к председателю Псковского областного Собрания Александру Котову с предложением разработать такой законопроект. «Я считаю, что класс опасности, допустимый в "Моглино", может быть не выше третьего. Нам нужен такой закон, и Псковское областное Собрание депутатов должно принять такое решение», - поделился Игорь Савицкий.

По его мнению, в законе об особой экономической зоне «Моглино» есть «уловки, благодаря которым получать льготы там можно на протяжении 100 или 300 лет». «Областное Собрание должно внимательно изучить закон, так как он очень не совершенен, и решить все эти вопросы», - заключил генеральный директор холдинга «НПН».

Игорь Савицкий также отметил, что он очень удивлен тому факту, что, согласно государственной экспертизе, первой очереди завода «Титан-Полимер» присвоена IV степень опасности. «Я бы очень хотел посмотреть саму экспертизу. Постараюсь получить ее на руки в ближайшее время и почитать», - заверил Игорь Савицкий.