Экономика

Игорь Савицкий: В Северо-Западный промышленный узел Пскова нужно вкладывать деньги области

Северо-Западный промышленный узел Пскова нуждается в инвестициях, там необходимо привести в порядок всю инфраструктуру. Такую позицию в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) высказал известный псковский промышленник, генеральный директор холдинга «НПН» Игорь Савицкий.

«В Северо-Западном промышленном узле на Запсковье куча заброшенной земли, не приведенные в порядок предприятия. Туда нужно вкладывать деньги областной администрации. Мало того, вкладывать нужно не в предприятия, а в инфраструктуру: делать дороги, освещение, канализацию, ливневку. Тогда и бизнес туда подтянется», - заявил Игорь Савицкий.

«Да и на самом Запсковье очень неплохое малоэтажное строительство. Там нет дорог. Как там живут люди, я не понимаю. Совершенно прекрасные дома без дорог стоят», - добавил он.

Игорь Савицкий подчеркнул, что для людей, которые реально будут вкладывать деньги в развитие Северо-Западного промышленного узла, нужно делать какие-то «освобождения». «Я уверен, все льготы должны быть ограничены во времени, они не должны быть вечными. Дали льготу, прошло 5 или 10 лет, все, теперь платите налоги. Иначе экономику Пскова и Псковской области мы никак не вытянем», - подытожил генеральный директор холдинга «НПН». «Те же кластеры. Вот, например, у нас есть электро-технический. По-моему, это полная фикция. Я не верю в такие вещи, это не может работать», - заключил Игорь Савицкий.