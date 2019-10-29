Экономика

Бюджетный комитет регионального парламента поддержал новый коэффициент, отражающий особенности рынка труда Псковской области

Депутаты Псковского областного Собрания намерены установить на 2020 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда Псковской области. Эта мера по прогнозам региональных властей может принести свыше 130 360 тысяч рублей поступлений фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы в бюджет региона, при условии работы 3200 иностранных граждан в среднем в течение 10 месяцев.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий законопроект рассматривался сегодня, 30 октября, на заседании парламентского комитета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Председатель регионального комитета по труду и занятости Сергей Аржаников уточнил, что региональные власти предлагают установить на 2020 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда Псковской области, в размере 1,887.

Он напомнил, что на 2019 год региональный коэффициент установлен законом области от 30 ноября 2018 года в размере 1,737 при стоимости патента в 3 604 рубля в месяц.

Сергей Аржаников также уточнил, что, согласно прогнозу социально-экономического развития Псковской области, в 2020 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе составит 31 574 рубля. Увеличение размера фиксированного авансового платежа по налогу по сравнению с 2019 годом составит 501 рубль.

В пояснительной записке к проекту закона указано, что он разработан в целях правового регулирования налогообложения доходов иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в организациях Псковской области на основании патента.

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации размер фиксированных авансовых платежей (1200 рублей) подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год приказом Минэкономразвития, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, устанавливаемый на соответствующий календарный год законом субъекта Российской Федерации.

Данным законопроектом предлагается установить размер коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в размере 1,887 (увеличение по сравнению с текущим годом 0,15), авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц составит 4 105 рублей, что позволит приблизить величину фиксированного авансового платежа по налогу, уплачиваемого иностранными гражданами, к сумме налога на доходы физических лиц, исчисленного по ставке 13% от средней заработной платы российских граждан.

Размер коэффициента - дефлятора на 2020 год установлен проектом приказа Минэкономразвития России в размере 1,813.

По данным Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области за период с января по август 2019 года выдано 2412 патентов иностранным гражданам для осуществления трудовой деятельности по профессиям, востребованным на рынке труда. Предположительно за сентябрь - декабрь текущего года будет выдано еще около 1000 патентов.

«Сложившаяся ситуация в сфере трудовой миграции характеризуется как стабильная и контролируемая. Количество иностранных работников, привлекаемых к осуществлению трудовой деятельности в регионе, составляет 1% от рабочей силы области (экономически активное население) и не оказывает негативного влияния на региональный рынок труда.

Финансовые средства от платежей по налогу, уплачиваемых иностранными гражданами, поступают исключительно в бюджет Псковской области. За 2018 год в региональный бюджет поступления налога на доходы, полученные физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента, составили 60 878 тыс. рублей, за январь-август 2019 года - 54 398 тыс. рублей.

В 2020 году сумма поступлений фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы, при условии работы 3200 иностранных граждан в среднем в течение 10 месяцев, может составить около 131 360 тыс. рублей.

Окончательное решение по законопроекту депутаты примут на ближайшей сессии Псковского областного Собрания – завтра, 31 октября.