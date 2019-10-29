Экономика

Доходы бюджета Пскова увеличены более чем на 20 млн рублей

Очередные изменения в бюджет Пскова внесли депутаты Псковской городской Думы на сегодняшней сессии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как пояснила начальник городского финуправления Тамара Винт, согласно предлагаемым изменениям доходы бюджета на 2019 год увеличиваются более чем на 20 млн рублей за счет безвозмездных поступлений. Дефицит уменьшается более чем на 15 млн рублей. Расходы бюджета соответственно увеличиваются. По линии культуры увеличение составляет 8 млн рублей. Предлагается направить целевую субсидию в размере 417 тысяч рублей Детской музыкальной школе № 5 на проведение текущего ремонта концертного зала.

Отремонтировать учреждение планируется за счет образовавшейся экономии расходов Псковской гордумы в размере 1,617 млн рублей за счет командировочных расходов, сувенирной и цветочной продукции.

На реализацию проекта «Приспособление городских зеленых территорий и их многофункциональное использование в устойчивой городской среде») в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Латвия 2014-2020» предусмотрено около 5,6 млн рублей за счет средств иностранных партнеров. Деньги планируется направить на благоустройство сквера 60-летия Октября. Еще 1,8 млн рублей, также за счет средств иностранных партнеров, предусмотрено на реализацию проекта «Мультимодальные города» в рамках Программы «Интеррег. Регион Балтийского моря».

По линии образования целевые субсидии на изготовление и монтаж велопарковок и флагштоков по 150 тысяч каждый получат Гуманитарный лицей, школа № 47 и центр «Юность». По 6,4 млн рублей получат новые детские сады на улицах Звездной и Егорова на оснащение. 3,7 млн рублей планируется выделить на семь школ на разработку проектно-сметной документации на ремонт, установку воркаут-площадок, устранение предписаний Госпожнадзора.

Кроме того, за счет экономии расходов гордумы планируется направить 850 тыс рублей на установку малых архитектурных форм, теневых навесов и устройство грунтовой площадки на территории детского сада №11 и 350 тысяч — на установку теневых навесов у сада №32.

На 519 тысяч рублей увеличиваются расходы на развитие спорта в Пскове. На проведение спортивных мероприятий в соответствии с Планом-календарем предлагается направить 406 тысяч рублей. 26 тысяч рублей предусмотрено на установку воркаут-площадки в Псковской школе-интернате, 493 тысячи рублей - на корректировку ПСД на устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа у ППК.

За счет перераспределения средств увеличивается объем финансирования муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» на 5,4 млн рублей. 300 тысяч рублей планируется направить на восстановление пешеходной дорожки на набережной реки Псковы у дома Левина, около 5 млн рублей - на оплату уличного освещения.

Кроме того, требуется 300 тысяч рублей на проведение повторной государственной экспертизы проекта реконструкции стадиона «Машиностроитель». Подрядная организация переделает технический проект за свой счет, а госэкспертизу должен взять на себя муниципалитет.

В ходе обсуждения вопроса многие депутаты выразили администрации Пскова претензии по поводу халатного отношения к средствам, выделяемым на оборудование доступной среды. И. п. главы города Елена Полонская призвала исполнительную власть обратить на этот факт особое внимание и более ответственно подходить к освоению средств, подключая к работе депутатов. «Вы всегда можете рассчитывать на помощь депутатов. «Никогда не поверю, что кто-то из них может отказать вам в помощи», - заключила она.